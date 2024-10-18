«Пусть оценят эксперты». Судаков – об октябрьских матчах за сборную Украины
Георгий считает, что давление в футболе – это нормально
Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался об октябрьских матчах сборной Украины.
– Перед октябрьскими матчами было много критики сборной и тренерского штаба. Не чувствовалось какого-то слишком большого давления?
– Конечно, давление чувствуется, но это нормально, это футбол, здесь всегда давление, мы должны его принимать и делать все возможное, что от нас зависит, для положительного результата.
– На этих сборах был немного изменен состав сборной из-за травм многих основных игроков. Насколько быстро подстроиться друг к другу?
– Всех ребят знаю, поэтому никаких проблем не было, все качественные и умные футболисты.
– На матче с чехами было много моментов, но к сожалению не удалось их реализовать. Чего не хватило по твоему мнению?
– Возможно, не хватило еще больше агрессивности в атаке.
– Как можешь оценить эти два матча для себя?
– Трудно себя оценивать, пусть за меня это сделают тренерский штаб, болельщики, эксперты.
– С кем было играть сложнее: с грузинами или чехами?
– Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелые.
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