«Пусть оценят эксперты». Судаков – об октябрьских матчах за сборную Украины

Полузащитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков высказался об октябрьских матчах сборной Украины.

– Перед октябрьскими матчами было много критики сборной и тренерского штаба. Не чувствовалось какого-то слишком большого давления?

– Конечно, давление чувствуется, но это нормально, это футбол, здесь всегда давление, мы должны его принимать и делать все возможное, что от нас зависит, для положительного результата.

– На этих сборах был немного изменен состав сборной из-за травм многих основных игроков. Насколько быстро подстроиться друг к другу?

– Всех ребят знаю, поэтому никаких проблем не было, все качественные и умные футболисты.

– На матче с чехами было много моментов, но к сожалению не удалось их реализовать. Чего не хватило по твоему мнению?

– Возможно, не хватило еще больше агрессивности в атаке.

– Как можешь оценить эти два матча для себя?

– Трудно себя оценивать, пусть за меня это сделают тренерский штаб, болельщики, эксперты.

– С кем было играть сложнее: с грузинами или чехами?

– Не могу выделить, для меня оба матча были тяжелые.