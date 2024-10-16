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  4. «Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
Лига наций
16 октября 2024, 15:32 |
1747
4

«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной

Хавбек «Шахтера» попал мячом в Николая Шапаренко, забравшего номер у Михаила Мудрика

16 октября 2024, 15:32 |
1747
4
«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде ​​в сборной
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал неприятный эпизод с попаданием мячом в партнера по команде Николая Шапаренко:

«Конечно, мы это обсуждали. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять, поэтому я ему в руку, а не в голову попал.

Много комментариев на счет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером. Пишут, что это за Мудрика».

Ранее СМИ сообщали, что между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко действительно был конфликт за право носить 10-й номер в сборной Украины.

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сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Николай Шапаренко Георгий Судаков Украина - Грузия Михаил Мудрик
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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Умник
Поэтому мы в жопе.
Атмосферы нет в сборной
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+2
umnuy2
Ну що синку допомогли тобі твоі ля....10 номер
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-1
Олександр
Боже нулові гравці судаков мудрик б'ються за номери.яких.жах .та виженіть їх назавжди .нехай додому їдуть грати за днр
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-1
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