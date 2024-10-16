«Была немного ссора». Судаков рассказал о неприятном эпизоде в сборной
Хавбек «Шахтера» попал мячом в Николая Шапаренко, забравшего номер у Михаила Мудрика
Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал неприятный эпизод с попаданием мячом в партнера по команде Николая Шапаренко:
«Конечно, мы это обсуждали. Смеялись. Я спросил, все ли нормально, но он успел руку поднять, поэтому я ему в руку, а не в голову попал.
Много комментариев на счет того, что я отомстил за друга, за 10-й номер. Была немного ссора. Ну, как ссора. Просто подняли вопрос, кто будет играть под 10-м номером. Пишут, что это за Мудрика».
Ранее СМИ сообщали, что между Михаилом Мудриком и Николаем Шапаренко действительно был конфликт за право носить 10-й номер в сборной Украины.
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