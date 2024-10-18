Рио ФЕРДИНАНД: «Мы часто издевались с Криштиану Роналду»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил, как в команде относились к молодому Криштиану Роналду:

«Он слишком рано получил футболку с 7 номером. Мы ему говорили, что настоящий номер 7 – это Бекхэм, а не он.

Мы часто издевались с него. В то время он был намного меньше нас. Я считал, что это поможет укрепить его стойкость. Мы постоянно задевали Роналду на тренировках. Если бы сейчас это показали по телевизору – то видео побило бы все рекорды», – вспоминает Фердинанд.

Рио Фердинад играл за «Манчестер Юнайтед» с 2002 года по 2014. Криштиану Роналду пришел в команду в 2003 и покинул ее в 2009 году.

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