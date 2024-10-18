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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Мы часто издевались с Криштиану Роналду»
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18 октября 2024, 15:02 |
816
2

Рио ФЕРДИНАНД: «Мы часто издевались с Криштиану Роналду»

Бывший футболист вспомнил неприятные моменты своей карьеры

18 октября 2024, 15:02 |
816
2
Рио ФЕРДИНАНД: «Мы часто издевались с Криштиану Роналду»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд вспомнил, как в команде относились к молодому Криштиану Роналду:

«Он слишком рано получил футболку с 7 номером. Мы ему говорили, что настоящий номер 7 – это Бекхэм, а не он.

Мы часто издевались с него. В то время он был намного меньше нас. Я считал, что это поможет укрепить его стойкость. Мы постоянно задевали Роналду на тренировках. Если бы сейчас это показали по телевизору – то видео побило бы все рекорды», – вспоминает Фердинанд.

Рио Фердинад играл за «Манчестер Юнайтед» с 2002 года по 2014. Криштиану Роналду пришел в команду в 2003 и покинул ее в 2009 году.

Криштиану возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2024 года.

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Микола Титюк Источник: The Mirror
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Комментарии 2
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chehcr7rm
Роздягалка МЮ додає характеру норм пацанам... 
а тепершні котята обідились на 38 літнього Рона бо заставляв їх відданіше тренеруватися
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GloryUkraine
А Роналду терпів і працював за трьох.  
Результат на лице. 
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0
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