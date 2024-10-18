Лидер Монако бросил вызов ПСЖ в борьбе за чемпионство
Такуми Минамино хочет завоевать титул Лиги 1
Лидер «Монако» Такуми Минамино озвучил амбициозные цели своей команды на нынешний сезон. Японец стремится бросить вызов «ПСЖ» в борьбе за золотые медали французской Лиги 1.
«Я четко представляю себе «Монако» чемпионом. Конечно, мы должны сконцентрироваться на следующем матче, не увлекаясь. Но мы должны иметь амбиции идти до конца», – сказал японец.
Напомним, что «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после семи сыгранных матчей. «Монегаски» опережают ПСЖ на два очка.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тайсон выделил экс-чемпиона WBC Деонтея Уайлдера
Именитый тренер может заменить Жузепа Гвардиолу в «Манчестер Сити»