Лидер Монако бросил вызов ПСЖ в борьбе за чемпионство

Лидер «Монако» Такуми Минамино озвучил амбициозные цели своей команды на нынешний сезон. Японец стремится бросить вызов «ПСЖ» в борьбе за золотые медали французской Лиги 1.

«Я четко представляю себе «Монако» чемпионом. Конечно, мы должны сконцентрироваться на следующем матче, не увлекаясь. Но мы должны иметь амбиции идти до конца», – сказал японец.

Напомним, что «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после семи сыгранных матчей. «Монегаски» опережают ПСЖ на два очка.