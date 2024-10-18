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Франция
18 октября 2024, 14:36 | Обновлено 18 октября 2024, 14:54
293
0

Лидер Монако бросил вызов ПСЖ в борьбе за чемпионство

Такуми Минамино хочет завоевать титул Лиги 1

18 октября 2024, 14:36 | Обновлено 18 октября 2024, 14:54
293
0
Лидер Монако бросил вызов ПСЖ в борьбе за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine. Такуми Минамино

Лидер «Монако» Такуми Минамино озвучил амбициозные цели своей команды на нынешний сезон. Японец стремится бросить вызов «ПСЖ» в борьбе за золотые медали французской Лиги 1.

«Я четко представляю себе «Монако» чемпионом. Конечно, мы должны сконцентрироваться на следующем матче, не увлекаясь. Но мы должны иметь амбиции идти до конца», – сказал японец.

Напомним, что «Монако» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своем активе 19 турнирных пунктов после семи сыгранных матчей. «Монегаски» опережают ПСЖ на два очка.

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Монако Такуми Минамино Лига 1 (Франция) ПСЖ
Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
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