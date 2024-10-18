Наполи вскоре подпишет новый контракт с лидером

Руководство «Наполи» близко к продлению контракта с основным голкипером команды Алексом Меретом. Об этом сообщает Matteo Moretto.

По информации источника, стороны уже в ближайшее время официально объявят о продолжении сотрудничества.

Отмечается, что итальянский голкипер просит 3-летний контракт, но клуб готов предложить 2-летнее соглашение с опцией продления на еще один год.

Ранее сообщалось, что вингер «Наполи» стал жертвой преступников.