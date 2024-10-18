Италия18 октября 2024, 13:57 | Обновлено 18 октября 2024, 14:02
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Наполи вскоре подпишет новый контракт с лидером
Алекс Мерет останется в клубе
18 октября 2024, 13:57 | Обновлено 18 октября 2024, 14:02
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Руководство «Наполи» близко к продлению контракта с основным голкипером команды Алексом Меретом. Об этом сообщает Matteo Moretto.
По информации источника, стороны уже в ближайшее время официально объявят о продолжении сотрудничества.
Отмечается, что итальянский голкипер просит 3-летний контракт, но клуб готов предложить 2-летнее соглашение с опцией продления на еще один год.
Ранее сообщалось, что вингер «Наполи» стал жертвой преступников.
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