Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тухель планирует оставить Челси без тренера. Все из-за сборной Англии
Англия
18 октября 2024, 13:37 | Обновлено 18 октября 2024, 13:54
432
0

Тухель планирует оставить Челси без тренера. Все из-за сборной Англии

Немец хочет видеть Энрике Илларио в своем тренерском штабе

18 октября 2024, 13:37 | Обновлено 18 октября 2024, 13:54
432
0
Тухель планирует оставить Челси без тренера. Все из-за сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Недавно стало известно, что немецкий специалист Томас Тухель будет работать с национальной сборной Англии – соглашение Томаса начинает действовать с первого января 2025 года.

Как сообщает авторитетный журналист Мэтт Лоу, немец планирует пригласить в свой тренерский штаб Энрике Илларио, который сейчас работает тренером вратарей в лондонском «Челси».

По информации источника, лондонцы готовы отпустить португальца, но исключительно на полноценной основе. Сочетание двух работ «синих» не устраивает.

Стоит отметить, Иларио работает в «Челси» с 2016 года. Португальский специалист неизменен, несмотря на частые изменения на тренерском мостике лондонцев.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сохранит солидную сумму из-за назначения Тухеля в сборную Англии.

По теме:
Недоволен. Звездный одноклубник Мудрика готов покинуть Челси
«Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси
Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Ливерпуль – Челси
Томас Тухель сборная Англии по футболу Челси
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Лишили бы титула»: Бетербиев признался, зачем получил канадский паспорт
Бокс | 18 октября 2024, 11:57 5
«Лишили бы титула»: Бетербиев признался, зачем получил канадский паспорт
«Лишили бы титула»: Бетербиев признался, зачем получил канадский паспорт

Артур пошел на сознательную хитрость

Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Футзал | 17 октября 2024, 18:36 1
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик
Отбор ЧМ-2025 по футзалу. Разгромная победа Украины, 4 гола Ковшик

Украинки обыграли Северную Ирландию

Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Футбол | 17.10.2024, 14:31
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
Определен самый высокооплачиваемый футболист 2024 года. Доход – $285 млн
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Футбол | 17.10.2024, 16:15
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок
Футбол | 18.10.2024, 12:54
Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок
Стало известно, выйдет ли Мариуполь на следующий поединок
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
16.10.2024, 23:45 8
Футбол
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
Игрок Шахтера узнал, что он не отец ребенка, которого родила его подруга
17.10.2024, 23:15 14
Футбол
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
Лунина хочет купить принципиальный соперник Реала. Известен ответ Переса
18.10.2024, 07:47 1
Футбол
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
Назван лучший трансфер XXI века. Кроос – только 13-й. Кто первый?
17.10.2024, 12:39
Футбол
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
ВИДЕО. Украинская легкоатлетка показала свою роскошную фигуру
16.10.2024, 18:15 10
Другие виды
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем