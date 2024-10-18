Тухель планирует оставить Челси без тренера. Все из-за сборной Англии

Недавно стало известно, что немецкий специалист Томас Тухель будет работать с национальной сборной Англии – соглашение Томаса начинает действовать с первого января 2025 года.

Как сообщает авторитетный журналист Мэтт Лоу, немец планирует пригласить в свой тренерский штаб Энрике Илларио, который сейчас работает тренером вратарей в лондонском «Челси».

По информации источника, лондонцы готовы отпустить португальца, но исключительно на полноценной основе. Сочетание двух работ «синих» не устраивает.

Стоит отметить, Иларио работает в «Челси» с 2016 года. Португальский специалист неизменен, несмотря на частые изменения на тренерском мостике лондонцев.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сохранит солидную сумму из-за назначения Тухеля в сборную Англии.