Бавария сохранит солидные деньги из-за назначения Тухеля в сборную Англии
Тухель возглавит сборную Англии с первого января 2025 года
Немецкий специалист Томас Тухель возглавил национальную сборную Англии. Его соглашение на новом месте работы начнет действовать с 1 января 2025 года.
Как сообщает издание beIN SPORTS, мюнхенская Бавария, которую недавно возглавлял немец, сможет сохранить солидные деньги из-за этого назначения.
Все дело в том, что у Тухеля еще год контракта с Баварией на сумму 10,6 млн. Однако через назначение в сборную Англии Бавария выплатит всего половину этой суммы – 5,3 миллиона долларов.
Напомним, в настоящее время Баварию возглавляет Венсан Компани. Под руководством бельгийца мюнхенцы занимают первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.
Ранее капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался по поводу назначения Тухеля.
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