Бавария сохранит солидные деньги из-за назначения Тухеля в сборную Англии

Немецкий специалист Томас Тухель возглавил национальную сборную Англии. Его соглашение на новом месте работы начнет действовать с 1 января 2025 года.

Как сообщает издание beIN SPORTS, мюнхенская Бавария, которую недавно возглавлял немец, сможет сохранить солидные деньги из-за этого назначения.

Все дело в том, что у Тухеля еще год контракта с Баварией на сумму 10,6 млн. Однако через назначение в сборную Англии Бавария выплатит всего половину этой суммы – 5,3 миллиона долларов.

Напомним, в настоящее время Баварию возглавляет Венсан Компани. Под руководством бельгийца мюнхенцы занимают первую строчку турнирной таблицы Бундеслиги.

Ранее капитан сборной Англии Гарри Кейн высказался по поводу назначения Тухеля.