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  4. «Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси
Испания
18 октября 2024, 13:46 |
635
0

«Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси

Президент «Барселоны» сделал заявление

18 октября 2024, 13:46 |
635
0
«Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси
ФК Челси. Марк Гию

Прошлым летом «Барселона» потеряла одного из своих величайших талантовМарка Гию. Президент каталонцев Жоан Лапорта резко высказался об испанском нападающем.

После сезона 2023/24 футболист получил предложение от лондонского «Челси». «Синим» удалось убедить талантливого нападающего перейти в команду.

Контракт 18-летнего игрока предусматривал сравнительно небольшую сумму компенсации – шесть миллионов евро. Англичане заплатили эту сумму и подписали с Гию долгосрочное соглашение. Теперь об этой сделке рассказал президент «блауграны» Лапорта.

«Челси» пришел и заплатил пункт об освобождении Марка Гию. Дверь открыта для любого игрока, который хочет покинуть «Барселону».

Нет такого места, как «Барселона». Они поймут это позже», – сказал Лапорта.

На данный момент Гию сыграл за «Челси» пять официальных матчей, но без результативных действий.

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Павло Павленко Источник: Фабрицио Романо
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