«Поймут это позже». Лапорта резко отреагировал на трансфер форварда в Челси

Прошлым летом «Барселона» потеряла одного из своих величайших талантов – Марка Гию. Президент каталонцев Жоан Лапорта резко высказался об испанском нападающем.

После сезона 2023/24 футболист получил предложение от лондонского «Челси». «Синим» удалось убедить талантливого нападающего перейти в команду.

Контракт 18-летнего игрока предусматривал сравнительно небольшую сумму компенсации – шесть миллионов евро. Англичане заплатили эту сумму и подписали с Гию долгосрочное соглашение. Теперь об этой сделке рассказал президент «блауграны» Лапорта.

«Челси» пришел и заплатил пункт об освобождении Марка Гию. Дверь открыта для любого игрока, который хочет покинуть «Барселону».

Нет такого места, как «Барселона». Они поймут это позже», – сказал Лапорта.

На данный момент Гию сыграл за «Челси» пять официальных матчей, но без результативных действий.