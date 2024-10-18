Лионель МЕССИ: «Меня невозможно остановить»
Звездный аргентинец уверен в своих силах и готов играть на высоком уровне дальше
Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что думает о своем возрасте и физической форме:
«Я все еще хочу выиграть титулы, несмотря на мой возраст. Моя семья меня поддерживает, я чувствую это. Меня невозможно остановить.
Я люблю играть в футбол. У меня были плохие времена в сборной, но мы многого достигли. Эти проблемы помогли мне стать тем, кем я сегодня являюсь», – уверен Месси.
Лионель Месси радует болельщиков своей формой – 17 голов и 16 результативных передач в 18 матчах американской МЛС за «Интер Майами». Кроме того, футболист провел 7 матчей за сборную Аргентины в квалификации ЧМ-2026, где забил 6 мячей и отдал два ассиста.
Ранее Месси выиграл престижную награду выдающегося футболиста всех времен.
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