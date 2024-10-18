Лионель МЕССИ: «Меня невозможно остановить»

Футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что думает о своем возрасте и физической форме:

«Я все еще хочу выиграть титулы, несмотря на мой возраст. Моя семья меня поддерживает, я чувствую это. Меня невозможно остановить.

Я люблю играть в футбол. У меня были плохие времена в сборной, но мы многого достигли. Эти проблемы помогли мне стать тем, кем я сегодня являюсь», – уверен Месси.

Лионель Месси радует болельщиков своей формой – 17 голов и 16 результативных передач в 18 матчах американской МЛС за «Интер Майами». Кроме того, футболист провел 7 матчей за сборную Аргентины в квалификации ЧМ-2026, где забил 6 мячей и отдал два ассиста.

Ранее Месси выиграл престижную награду выдающегося футболиста всех времен.