Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Драма в личной жизни Винисиуса Тобиаса…
Бразильская модель и инфлюэнсер Ингрид Лима подтвердила информацию СМИ о том, что отцом недавно родившейся у нее девочки по имени Майте является не фулбека «Шахтера» Винисиус Тобиас, который считал себя таковым и уже успел набить на теле татуировку с именем новорожденной.
«Как всем уже известно, мы с Винисиусом уже давно не вместе, и в этот период у меня с кем-то были отношения, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью, и в центре всего этого оказалась Майте. Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не дочь Винисиуса».
«Я искренне прошу вас прекратить нападать на него, это была моя просьба, чтобы он не присутствовал на родах и не писал ничего о Майте до тех пор, пока не будет проведен тест. Мы с Винисиусом уже сели и дружелюбно поговорили», – сообщила Ингрид Лима.
По информации бразильских источников, истинным отцом Майте является личный водитель Ингрид Лимы.
20-летний Винисиус Тобиас сыграл в текущем сезоне 4 официальных поединка за «Шахтер», выполнив в них 2 результативные передачи.
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Кодери драні (д=с). Тим паче, що оскільки поставили, що не можна копіювати текст, пост треба пиреписувати з початку. Вам коментарі для розкрутки сайту треба? Бо є інші спортивні сайти України