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  4. Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
Украина. Премьер лига
18 октября 2024, 12:53 |
2031
8

Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины

Драма в личной жизни Винисиуса Тобиаса…

18 октября 2024, 12:53 |
2031
8
Девушка игрока Шахтера подтвердила, что родила ребенка от другого мужчины
x.com/oltsport_

Бразильская модель и инфлюэнсер Ингрид Лима подтвердила информацию СМИ о том, что отцом недавно родившейся у нее девочки по имени Майте является не фулбека «Шахтера» Винисиус Тобиас, который считал себя таковым и уже успел набить на теле татуировку с именем новорожденной.

«Как всем уже известно, мы с Винисиусом уже давно не вместе, и в этот период у меня с кем-то были отношения, и у него тоже. Мы оба продолжали жить своей жизнью, и в центре всего этого оказалась Майте. Мы решили сделать ДНК-тест, и Майте не дочь Винисиуса».

«Я искренне прошу вас прекратить нападать на него, это была моя просьба, чтобы он не присутствовал на родах и не писал ничего о Майте до тех пор, пока не будет проведен тест. Мы с Винисиусом уже сели и дружелюбно поговорили», – сообщила Ингрид Лима.

По информации бразильских источников, истинным отцом Майте является личный водитель Ингрид Лимы.

20-летний Винисиус Тобиас сыграл в текущем сезоне 4 официальных поединка за «Шахтер», выполнив в них 2 результативные передачи.

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Винисиус Тобиас дети рождение ребенка Шахтер Донецк девушки lifestyle
Алексей Сливченко Источник: CNN Brasil
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Комментарии 8
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RoNIkyo
Шановні розробники сайту. Якщо ви ставите контроль на заборонені слова (хоча не думав, що слово з 4 букв про фізичну близкість це заборона, але хай вже буде), то зробіть так, щоб при видаленні слова я міг створити коментар!!!!
Кодери драні (д=с).  Тим паче, що оскільки поставили, що не можна копіювати текст, пост треба пиреписувати з початку. Вам коментарі для розкрутки сайту треба? Бо є інші спортивні сайти України
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+2
Fitness.sports
Посетителей сайта решили развлечь сериал типа рабыня изаура.
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+1
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Lulinnha
Бразильський серіал... 
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0
Saar
Логічно. Коли хер знає де один від одного, днями, тижнями, місяцями, то так і буде.
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0
Frank Piter
«футбольные», а главное спортивные новости, которых так не хватает на сайте  и главное про Шахтер👆
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0
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