«Титул, которого у вас никогда не будет». Сельта смеется над Реалом

Испанская «Сельта» решила задеть мадридский «Реал» перед очной встречей и выпустила релиз «Титул, которого у вас никогда не будет».

«Сельта» считает, что ее соперник еще не выиграл все возможные трофеи и пригласила болельщиков «Реала» сфотографироваться с Кубком Интертото:

«Мы приглашаем всех мадридских болельщиков воспользоваться уникальной возможностью насладится европейским трофеем, которого у вас никогда не будет. С этой целью возле стадиона будет установлена трибуна с трофеем. Фанаты из Мадрида могут прикоснуться к этому титулу бесплатно», – объявила «Сельта».

Матч «Сельта» – «Реал» состоится в субботу, 19 октября, в городе Виго. Хозяева идут на 9 строчке, гости находятся на второй позиции.