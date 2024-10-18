Испания18 октября 2024, 12:22 | Обновлено 18 октября 2024, 12:50
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Моуриньо хочет забрать звезду Барселоны – на радарах и футболист АПЛ
Ансу Фати и Серхио Регилон могут поехать в Турцию
18 октября 2024, 12:22 | Обновлено 18 октября 2024, 12:50
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо планирует совершить несколько звездных трансферов уже в зимнее трансферное окно.
По сообщению AS, португальский специалист намерен пригласить в Турцию звезду «Барселоны» Ансу Фати, не получающего игровой практики в Испании.
На радарах у португальца также защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, не входящий в планы главного тренера англичан.
Ранее сообщалось, что Моуриньо намерен забрать Арду Гюлера, ныне выступающего за мадридский «Реал».
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