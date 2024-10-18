Моуриньо хочет забрать звезду Барселоны – на радарах и футболист АПЛ

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо планирует совершить несколько звездных трансферов уже в зимнее трансферное окно.

По сообщению AS, португальский специалист намерен пригласить в Турцию звезду «Барселоны» Ансу Фати, не получающего игровой практики в Испании.

На радарах у португальца также защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, не входящий в планы главного тренера англичан.

Ранее сообщалось, что Моуриньо намерен забрать Арду Гюлера, ныне выступающего за мадридский «Реал».