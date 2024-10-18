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Испания
18 октября 2024, 12:22 | Обновлено 18 октября 2024, 12:50
256
0

Моуриньо хочет забрать звезду Барселоны – на радарах и футболист АПЛ

Ансу Фати и Серхио Регилон могут поехать в Турцию

18 октября 2024, 12:22 | Обновлено 18 октября 2024, 12:50
256
0
Моуриньо хочет забрать звезду Барселоны – на радарах и футболист АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо планирует совершить несколько звездных трансферов уже в зимнее трансферное окно.

По сообщению AS, португальский специалист намерен пригласить в Турцию звезду «Барселоны» Ансу Фати, не получающего игровой практики в Испании.

На радарах у португальца также защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон, не входящий в планы главного тренера англичан.

Ранее сообщалось, что Моуриньо намерен забрать Арду Гюлера, ныне выступающего за мадридский «Реал».

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Ансу Фати Серхио Регилон Жозе Моуриньо Фенербахче трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ Тоттенхэм
Олег Вахоцкий Источник: AS
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