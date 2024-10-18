Не только Яремчук. В Олимпиакосе играют еще 3 украинских футболиста
Кроме Романа цвета греческого клуба защищают Плиш, Фербей и Капелос
17-летний полузащитник «Олимпиакоса» Константинос Плиш рассказал об украинском нападающем Романе Яремчуке и еще двух украинцах, которые играют в составе греческого клуба.
– Роман Яремчук летом стал игроком «Олимпиакоса». Успели ли познакомиться?
– Нет. Такой возможности не было. Видел Романа только издалека, когда он тренировался.
– Есть ли еще украинцы в «Олимпиакосе»?
– Юра Фербей. Это игрок 2008 года. Мама Христоса Капелоса родом из Украины. Из Львовской области, а отец грек. Капелос уже играет за сборную Греции 2009 года. В других академиях греческих клубов не встречал украинцев. Два года назад выступали на международном турнире, там в составе «Баварии» приезжали Богдан Оличенко и Дмитрий Стрильчук.
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