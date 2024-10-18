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Греция
18 октября 2024, 12:31 | Обновлено 18 октября 2024, 12:43
375
0

Не только Яремчук. В Олимпиакосе играют еще 3 украинских футболиста

Кроме Романа цвета греческого клуба защищают Плиш, Фербей и Капелос

18 октября 2024, 12:31 | Обновлено 18 октября 2024, 12:43
375
0
Не только Яремчук. В Олимпиакосе играют еще 3 украинских футболиста
ФК Олимпиакос. Роман Яремчук

17-летний полузащитник «Олимпиакоса» Константинос Плиш рассказал об украинском нападающем Романе Яремчуке и еще двух украинцах, которые играют в составе греческого клуба.

– Роман Яремчук летом стал игроком «Олимпиакоса». Успели ли познакомиться?

– Нет. Такой возможности не было. Видел Романа только издалека, когда он тренировался.

– Есть ли еще украинцы в «Олимпиакосе»?

– Юра Фербей. Это игрок 2008 года. Мама Христоса Капелоса родом из Украины. Из Львовской области, а отец грек. Капелос уже играет за сборную Греции 2009 года. В других академиях греческих клубов не встречал украинцев. Два года назад выступали на международном турнире, там в составе «Баварии» приезжали Богдан Оличенко и Дмитрий Стрильчук.

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Роман Яремчук Олимпиакос Пирей чемпионат Греции по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Футбол 24
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