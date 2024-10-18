В Англии назвали 3 вещи, которые должен сделать Челси в игре с Ливерпулем

В воскресенье, 20 октября, в рамках 8-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Челси».

Это будет центральная встреча всего игрового дня в чемпионате Англии – в ней сойдутся лидеры сезона и 4-я команда турнирной таблицы, которая в сентябре выдала серию из трех побед подряд.

Обозреватель авторитетного британского издания Football.London утверждает, что лондонский «Челси» Энцо Марески, цвета которого защищает украинец Михаил Мудрик, должен на поле «Ливерпуля» сделать минимум три вещи, чтобы рассчитывать на успех.

«Пенсионеры», во-первых, должны заставить Мохамеда Салаха замолчать, во-вторых, Коул Палмер должен будет сыграть как настоящий лидер, а в-третьих, лондонская команда должна будет строго придерживаться плана Марески, который до этого ей давал результат.

Ранее, напомним, сообщалось, что Энцо Мареска дал четкое задание Мудрику и Ко на матч с «Ливерпулем».