Мареска дал четкое задание Мудрику и Ко на матч с Ливерпулем

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска заявил, что «синие» сосредоточены на том, как «навредить» «Ливерпулю» в ближайшем матче английской Премьер-лиги.

«Это команда, которая сохранила некоторые вещи от предыдущего тренера и добавила новые».

«Безусловно, это сильная команда, которая будет бороться за вершину турнирной таблицы Премьер-лиги в этом сезоне. Однако мы постараемся играть в свой футбол, как и с самого начала. Мы всегда уважаем соперника, но в то же время хотим сосредоточиться на том, как мы можем в конечном итоге навредить ему и не дать ему сделать то же самое», – сказал Мареска в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что за лондонскую команду выступает украинский вингер Михаил Мудрик.

Матч 8-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Челси» пройдет в воскресенье, 20 октября, и начнется в 18:30 по киевскому времени.