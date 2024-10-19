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  4. Реал нацелился на суперзвезду Манчестер Сити, это не Холанд. Но есть нюанс
Испания
19 октября 2024, 01:23 |
208
0

Реал нацелился на суперзвезду Манчестер Сити, это не Холанд. Но есть нюанс

«Сливочные» нацелились на Родри

19 октября 2024, 01:23 |
208
0
Реал нацелился на суперзвезду Манчестер Сити, это не Холанд. Но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Мадридский «Реал» летом 2025 года планирует осуществить громкий трансфер.

По информации Givemesport, целью на следующее летнее трансферное окно для Флорентино Переса будет испанец Родри. «Горожане» знают об интересе «Реала» к своему лидеру и пробуют всеми силами удержать полузащитника. Несмотря на то, что игрок сейчас травмирован, руководство «Манчестер Сити» хочет подписать с ним новый контракт до 2029 года с поднятием зарплаты.

Родри провел в этом сезоне за «Манчестер Сити» всего три матча и вылетел до конца кампании из-за травмы.

Ранее сообщалось, что зимой «Реал» попытается подписать еще одного звездного игрока из АПЛ.

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трансферы Флорентино Перес Реал Мадрид Манчестер Сити Родри трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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