«Главное – не проигрывать». Игрок Динамо оценил октябрьские матчи сборной

Защитник киевского «Динамо» Владислав Дубинчак высказался об игре национальной сборной Украины в октябрьских матчах Лиги наций.

– Влад, мы говорим после матчей сборной Украины в Лиге наций. Победа над Грузией (1:0), ничья с Чехией (1:1). Какие впечатления остались у вас?

– В целом, впечатления положительные. Понятно, что было психологически тяжело, но по моему мнению, результат октябрьских матчей хороший: победа и ничья. Главное – не проигрывать.

– Как вы чувствуете себя, когда смотрите матчи сборной по телевидению? Насколько велико желание попасть туда, по ту сторону экрана?

– Конечно, все, кто профессионально занимаются футболом, хотят выступать за свою сборную. Это показатель того, что ты настоящий профессионал и можешь представлять свою страну на международном уровне. Конечно, хочется играть за сборную. Но все решает главный тренер. Я не злюсь, не обижаюсь, просто переживаю за свою национальную сборную.