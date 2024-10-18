Ингулец просматривает потенциального новичка

В период октябрьского антракта в чемпионате в расположении «Ингульца» из Петрово появился воспитанник кировоградского футбола Максим Скороход. Этот 19-летний полузащитник на старте сезона-2024/2025 играл во львовских «Карпатах» U-19, однако после трех августовских матчей за эту команду в ее составе больше не играл.

По информации источников Sport.ua, Скороход вернулся на родную Кировоградщину, где в свое время начинал путь в большой футбол в школе тамошней «Зирки», откуда в юношеском возрасте переехал во львовский УФК.

В составе «Ингульца» он принял участие в недавнем контрольном матче с «Черноморцем» в Одессе, где команда Василия Кобина одержала минимальную победу 1:0. Автором единственного гола в этом спарринге и стал Максим Скороход.