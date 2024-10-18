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  4. Уокер встал на защиту Тухеля, вспомнив печальный момент для своего Ман Сити
Англия
18 октября 2024, 08:59 | Обновлено 18 октября 2024, 09:12
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0

Уокер встал на защиту Тухеля, вспомнив печальный момент для своего Ман Сити

Игрок «горожан» – о назначении немца в национальную команду

18 октября 2024, 08:59 | Обновлено 18 октября 2024, 09:12
230
0
Уокер встал на защиту Тухеля, вспомнив печальный момент для своего Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер дал оценку назначению немецкого тренера Томаса Тухеля на пост наставника сборной Англии.

«Я понимаю английскую общественность, считающую, что менеджером должен быть англичанин. Но для меня важно, кто добьется результатов.

Тухель доказал в больших клубах, что он может управлять большими игроками. Так было в ПСЖ и «Челси», поскольку он выиграл Лигу чемпионов против «Манчестер Сити», – заявил 34-летнйи Уокер.

Напомним, в финале Лиги чемпионов 2020/2021 «Челси» под руководством Тухеля обыграл «Манчестер Сити» Жузепа Гвардиолы со счетом 1:0.

Ранее Кайл Уокер оценил поражение сборной Англии в финале Евро-2024 от Испании.

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Кайл Уокер Томас Тухель сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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