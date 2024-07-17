Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вице-капитан Англии оценил поражение команды в финале Евро-2024
Украина. Премьер лига
17 июля 2024, 14:42 | Обновлено 17 июля 2024, 15:15
343
0

Вице-капитан Англии оценил поражение команды в финале Евро-2024

Кайл Уокер – о неудаче в игре с Испанией

17 июля 2024, 14:42 | Обновлено 17 июля 2024, 15:15
343
0
Вице-капитан Англии оценил поражение команды в финале Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился эмоциями от поражения команды в финале чемпионата Европы 2024 от команды Испании (1:2).

«Это то, что еще долго будет болеть. Я верил, что это наше время, но оно не наступило. Благодарю Испанию, которая была отличной командой, а победить мог только один.

Благодарю всех сотрудников команды за все, что они делали. И, наконец, огромное спасибо тем фанатам, которые приехали в Германию и тем, кто поддерживал нас дома. Пора отдохнуть и начать сначала через несколько недель», – написал в инстаграме Уокер, являющийся вице-капитаном сборной Англии.

Ранее, напомним, сообщалось, что назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.

По теме:
Назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Саутгейта
Кейн обратился к Саутгейту после его ухода из сборной Англии
Один из лучших тренеров мира не согласится возглавить сборную Англии
Кайл Уокер Евро-2024 сборная Англии по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
Футбол | 17 июля 2024, 15:16 0
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Реала продлил контракт с клубом

Лука Модрич проведет еще один сезон в составе «сливочных»

«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
Бокс | 17 июля 2024, 07:22 3
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена
«Он номер один». Леннокс Льюис назвал лучшего боксера за все времена

Экс-чемпион мира выделил Мухаммеда Али

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
Футбол | 16.07.2024, 19:58
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо дозаявило двух новичков на новый сезон УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры
Футбол | 17.07.2024, 14:22
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Коноплянка объявил о завершении карьеры
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Футбол | 17.07.2024, 08:00
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан юношеской сборной Грузии перешел в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
Джокович прокомментировал разгромное поражение в финале Уимблдона
15.07.2024, 12:55
Теннис
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
Испанию могут наказать за поступок Ямала. Что случилось?
16.07.2024, 10:07 6
Футбол
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком Евро-2024
16.07.2024, 07:50 29
Футбол
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
Не Ямал и Родри. Анчелотти назвал лучшего игрока Евро-2024
15.07.2024, 15:25 3
Футбол
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
Аргентина – Колумбия – 1:0 д.в. Финал Копа: Месси плакал дважды. Видео гола
15.07.2024, 08:42
Футбол
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
«На 100%». Джошуа назвал лучшего бойца за всю историю бокса
16.07.2024, 08:10 1
Бокс
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
Не Ямал. Капелло назвал игрока, который впечатлил его на Евро-2024
16.07.2024, 04:34
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем