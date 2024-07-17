Вице-капитан Англии оценил поражение команды в финале Евро-2024

Защитник сборной Англии Кайл Уокер поделился эмоциями от поражения команды в финале чемпионата Европы 2024 от команды Испании (1:2).

«Это то, что еще долго будет болеть. Я верил, что это наше время, но оно не наступило. Благодарю Испанию, которая была отличной командой, а победить мог только один.

Благодарю всех сотрудников команды за все, что они делали. И, наконец, огромное спасибо тем фанатам, которые приехали в Германию и тем, кто поддерживал нас дома. Пора отдохнуть и начать сначала через несколько недель», – написал в инстаграме Уокер, являющийся вице-капитаном сборной Англии.

Ранее, напомним, сообщалось, что назван фаворит на пост тренера сборной Англии после ухода Гарета Саутгейта.