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Испания
18 октября 2024, 08:16 |
197
0

Президент Барселоны назвал условие для нового контракта с Левандовски

Жоан Лапорта – о перспективах нападающего

18 октября 2024, 08:16 |
197
0
Президент Барселоны назвал условие для нового контракта с Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о будущем в команде 36-летнего польского нападающего Роберта Левандовски, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

«Мы продлим контракт Роберта Левандовски, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включен в его контракт», – заявил Лапорта.

В текущем сезоне Левандовски провел за «блауграну» 11 матчей во всех турнирах, забил 12 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее Роберт Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней «Барселоне».

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Жоан Лапорта Роберт Левандовски
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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