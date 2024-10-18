Президент Барселоны назвал условие для нового контракта с Левандовски

Президент испанской «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о будущем в команде 36-летнего польского нападающего Роберта Левандовски, контракт с которым рассчитан до лета 2026 года.

«Мы продлим контракт Роберта Левандовски, как только он отыграет 50% игр. Этот пункт уже включен в его контракт», – заявил Лапорта.

В текущем сезоне Левандовски провел за «блауграну» 11 матчей во всех турнирах, забил 12 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее Роберт Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней «Барселоне».