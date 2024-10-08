Испания08 октября 2024, 07:40 | Обновлено 08 октября 2024, 07:50
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Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне
Поляк – о своем статусе в каталонском коллективе
08 октября 2024, 07:40 | Обновлено 08 октября 2024, 07:50
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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, какая у него основная задача в каталонской команде в данный момент.
«У нас в команде много талантов, и я считаю, что моя задача – помочь им максимально раскрыть свой потенциал», – признался Левандовски.
В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 10 матчах «блауграны» во всех турнирах, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.
Ранее Роберт Левандовски дал оценку своему хет-трику в ворота «Алавеса» (3:0) в матче 9-го тура Ла Лиги.
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