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Испания
08 октября 2024, 07:40 | Обновлено 08 октября 2024, 07:50
348
0

Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне

Поляк – о своем статусе в каталонском коллективе

08 октября 2024, 07:40 | Обновлено 08 октября 2024, 07:50
348
0
Левандовски назвал свою главную задачу в нынешней Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски рассказал о том, какая у него основная задача в каталонской команде в данный момент.

«У нас в команде много талантов, и я считаю, что моя задача – помочь им максимально раскрыть свой потенциал», – признался Левандовски.

В нынешнем сезоне 36-летний Левандовски принял участие в 10 матчах «блауграны» во всех турнирах, забил 9 голов, сделал 2 ассиста.

Ранее Роберт Левандовски дал оценку своему хет-трику в ворота «Алавеса» (3:0) в матче 9-го тура Ла Лиги.

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Роберт Левандовски Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Фабрицио Романо
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