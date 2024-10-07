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Испания
07 октября 2024, 05:03 | Обновлено 07 октября 2024, 05:06
206
0

Левандовски дал оценку своему хет-трику в ворота Алавеса

Нападающий стал героем победной для «Барселоны» игры

07 октября 2024, 05:03 | Обновлено 07 октября 2024, 05:06
206
0
Левандовски дал оценку своему хет-трику в ворота Алавеса
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски прокомментировал свои три гола в матче 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0), отдав должное партнерам за поддержку на поле.

«Я получаю отличные передачи и так легче забивать голы. Когда забиваешь три в первом тайме, то затем во втором тайме можно играть с контролем. Сейчас пауза на игры сборных, а когда вернемся, то нужно будет продолжать снова.

В целом, предсезонная подготовка прошла очень хорошо, была проделана хорошая работа. Команда у нас очень сильная. С этими игроками мы смогли улучшить то, чего не хватало. Ты играешь, чтобы показать себя в каждом матче, и это то, что мы стараемся делать. Все получилось так, как мы планировали до матча.

Мы тренируемся только два дня между матчами. Ранее в своей жизни я не играл столько матчей подряд без полноценного восстановления. Разница в том, что у нас два или три дня отдыха. Эти две недели для нас, хотя мы и уезжаем в сборные, будут полезны в плане отдыха. Травмированные смогут вернуться в команду», – заявил Левандовски в интервью DAZN после поединка с «Алавесом».

Ранее сообщалось, что Ханс-Дитер Флик сознательно убрал Жюля Кунде из старта «Барселоны» на матч с «Алавесом».

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Роберт Левандовски Барселона Алавес чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: AS
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