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  4. Флик сознательно убрал Кунде из старта на Алавес. Известна причина
Испания
07 октября 2024, 04:25 | Обновлено 07 октября 2024, 04:41
298
0

Флик сознательно убрал Кунде из старта на Алавес. Известна причина

Тренер пошел на принцип в отношении игрока

07 октября 2024, 04:25 | Обновлено 07 октября 2024, 04:41
298
0
Флик сознательно убрал Кунде из старта на Алавес. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Французский защтник Жюль Кунде лишился места в стартовом составе «Барселоны» на матч 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0) согласно решению главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Сообщается, что 25-летний уроженец Парижа должен был выйти на поле в составе «блауграны» с первой минуты, но не вовремя прибыл на предматчевую встречу тренера с командой. По этой причине Флик наказал француза и отправить на скамейку.

Утверждается, что немецкий специалист ранее уже предупреждал двух игроков команды о важности быть пунктуальными, а теперь решил действовать более строго.

Как следствие, Кунде в старте «Барселоны» заменил Эктор Форт, а Жюль вышел на замену на 67-й минуте.

Ранее Ханс-Дитер Флик обосновал крупную победу «Барселоны» над «Алавесом».

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Ханс-Дитер Флик Жюль Кунде Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона
Юрій Остроумов Источник: Sport.es
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