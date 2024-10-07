Флик сознательно убрал Кунде из старта на Алавес. Известна причина

Французский защтник Жюль Кунде лишился места в стартовом составе «Барселоны» на матч 9-го тура Ла Лиги с «Алавесом» (3:0) согласно решению главного тренера команды Ханса-Дитера Флика.

Сообщается, что 25-летний уроженец Парижа должен был выйти на поле в составе «блауграны» с первой минуты, но не вовремя прибыл на предматчевую встречу тренера с командой. По этой причине Флик наказал француза и отправить на скамейку.

Утверждается, что немецкий специалист ранее уже предупреждал двух игроков команды о важности быть пунктуальными, а теперь решил действовать более строго.

Как следствие, Кунде в старте «Барселоны» заменил Эктор Форт, а Жюль вышел на замену на 67-й минуте.

Ранее Ханс-Дитер Флик обосновал крупную победу «Барселоны» над «Алавесом».