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Испания
18 октября 2024, 06:49 | Обновлено 18 октября 2024, 06:51
1073
0

ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках

Команда сделала коллаборацию с музыкальной группой Coldplay

18 октября 2024, 06:49 | Обновлено 18 октября 2024, 06:51
1073
0
ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках
ФК Барселона. Иниго Мартинес, Рафинья, Жюль Кюнде

Испанская «Барселона» на матч против мадридского «Реала» оденет форму с логотипом музыкальной группы Coldplay. В рамках сотрудничества с платформой Spotify клуб имеет возможность участвовать в коллаборации.

Кардинально основная форма блаугранас не изменилась. Лишь на месте центрального спонсора будет виднеться значок британской рок-группы. Разовая акция также будет действовать и на женский клуб, который выйдет в дизайнерской футболке на матч против «Эйбара».

Каталонский команда, кроме уникальной игровой футболки, представит фанатам повседневную одежду, приуроченную к эксклюзивному партнерству. В ближайшее время клуб выставит на продажу в официальном магазине весь товар, участвующий в сотрудничестве с Coldplay. Вырученные финансы с продажи пойдут на благотворительность.

Ранее каталонцы проводили подобную акцию с легендарной группой The Rolling Stones.

На сегодня «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (24 балла). Первое в сезоне Эль класико состоится 26-го октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

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Андрій Вітренко Источник: ФК Барселона
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