ФОТО. Барселона выйдет на Эль Класико в уникальных футболках
Команда сделала коллаборацию с музыкальной группой Coldplay
Испанская «Барселона» на матч против мадридского «Реала» оденет форму с логотипом музыкальной группы Coldplay. В рамках сотрудничества с платформой Spotify клуб имеет возможность участвовать в коллаборации.
Кардинально основная форма блаугранас не изменилась. Лишь на месте центрального спонсора будет виднеться значок британской рок-группы. Разовая акция также будет действовать и на женский клуб, который выйдет в дизайнерской футболке на матч против «Эйбара».
Каталонский команда, кроме уникальной игровой футболки, представит фанатам повседневную одежду, приуроченную к эксклюзивному партнерству. В ближайшее время клуб выставит на продажу в официальном магазине весь товар, участвующий в сотрудничестве с Coldplay. Вырученные финансы с продажи пойдут на благотворительность.
Ранее каталонцы проводили подобную акцию с легендарной группой The Rolling Stones.
На сегодня «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги (24 балла). Первое в сезоне Эль класико состоится 26-го октября на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
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