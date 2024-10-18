Ребрендинг во Франции. Лига 1 презентовала новый трофей

Французская Лига 1 представила обновленный вариант трофея и медалей победителей чемпионата. Футбольная лига с помощью реформы желает поднять свой авторитет на евроарене.

Над разработкой нового кубка работали художник Матиасом Кисс и французская компания Maison Christofle. Трофей весит приблизительно 10 килограмм, высота – 54 сантиметра. Также на кубке можно заметить имена чемпионов Франции с момента основания лиги – сезона 1932/33.

Изменения коснулись и медалей за победу в чемпионате. Теперь золотая награда сделана в формате значка Лиги 1.

На сегодня Лига 1 еще не придумала название новому трофея.

Напомним, что летом этого года новым спонсором чемпионата Франции стала известная корпорация McDonald’s. Стороны подписали договор на три года с суммой сделки в 30 миллионов евро в год.