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Франция
18 октября 2024, 02:40 | Обновлено 18 октября 2024, 02:45
55
0

Ребрендинг во Франции. Лига 1 презентовала новый трофей

Кубок чемпионата изменился до неузнаваемости

18 октября 2024, 02:40 | Обновлено 18 октября 2024, 02:45
55
0
Ребрендинг во Франции. Лига 1 презентовала новый трофей
Лига 1. Лого чемпионата

Французская Лига 1 представила обновленный вариант трофея и медалей победителей чемпионата. Футбольная лига с помощью реформы желает поднять свой авторитет на евроарене.

Над разработкой нового кубка работали художник Матиасом Кисс и французская компания Maison Christofle. Трофей весит приблизительно 10 килограмм, высота – 54 сантиметра. Также на кубке можно заметить имена чемпионов Франции с момента основания лиги – сезона 1932/33.

Изменения коснулись и медалей за победу в чемпионате. Теперь золотая награда сделана в формате значка Лиги 1.

На сегодня Лига 1 еще не придумала название новому трофея.

Напомним, что летом этого года новым спонсором чемпионата Франции стала известная корпорация McDonald’s. Стороны подписали договор на три года с суммой сделки в 30 миллионов евро в год.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Андрій Вітренко Источник: Лига 1
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