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  4. 90 миллионов за гамбургеры. Лига 1 подписала контракт с McDonald’s
Франция
21 марта 2024, 18:11 |
189
0

90 миллионов за гамбургеры. Лига 1 подписала контракт с McDonald’s

Контракт на три года по 30 миллионов за каждый

21 марта 2024, 18:11 |
189
0
90 миллионов за гамбургеры. Лига 1 подписала контракт с McDonald’s
lfp.fr

Французская Лига 1 заключила контракт с известным брендом ресторанов быстрого питания McDonald’s, подписав договор на три года.

С сезона 2024/25 элитный дивизион чемпионата Франции будет называться McDonald’s Лига 1. Сообщается, что сумма сделки составляет 30 миллионов евро в год.

Ранее титульным спонсором чемпионата была компания Uber Eats.

В нынешнем сезоне в Лиге 1 лидирует ПСЖ, который опережает «Брест» на 12 очков и близок к своему 12 чемпионскому титулу.

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Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Источник The Athletic
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