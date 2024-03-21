Франция21 марта 2024, 18:11 |
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90 миллионов за гамбургеры. Лига 1 подписала контракт с McDonald’s
Контракт на три года по 30 миллионов за каждый
21 марта 2024, 18:11 |
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Французская Лига 1 заключила контракт с известным брендом ресторанов быстрого питания McDonald’s, подписав договор на три года.
С сезона 2024/25 элитный дивизион чемпионата Франции будет называться McDonald’s Лига 1. Сообщается, что сумма сделки составляет 30 миллионов евро в год.
Ранее титульным спонсором чемпионата была компания Uber Eats.
В нынешнем сезоне в Лиге 1 лидирует ПСЖ, который опережает «Брест» на 12 очков и близок к своему 12 чемпионскому титулу.
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