90 миллионов за гамбургеры. Лига 1 подписала контракт с McDonald’s

Французская Лига 1 заключила контракт с известным брендом ресторанов быстрого питания McDonald’s, подписав договор на три года.

С сезона 2024/25 элитный дивизион чемпионата Франции будет называться McDonald’s Лига 1. Сообщается, что сумма сделки составляет 30 миллионов евро в год.

Ранее титульным спонсором чемпионата была компания Uber Eats.

В нынешнем сезоне в Лиге 1 лидирует ПСЖ, который опережает «Брест» на 12 очков и близок к своему 12 чемпионскому титулу.