Такого не было с 2017 года. Президент Барселоны сделал важное заявление

Президент «Барселоны» признал, что клуб наконец-то добился положительного финансового результата.

Фонды «Барселоны» являются предметом многочисленных споров. Регулярно подчеркивается, что состояние «блауграны» не самое лучшее. Оказывается, все было еще хуже.

Жоан Лапорта недавно раскрыл секрет. Президент каталонского клуба принял участие в трансляции BarcaOne. В ходе разговора он рассказал, что ему наконец удалось выйти на уровень безубыточности.

«Мы можем с гордостью сообщить, что прибыль «Барселоны» составила 12 миллионов евро. Такого результата не было с 2017 года», – сказал президент клуба.

Это большой повод для удовлетворения Лапорты. 62-летний функционер сумел добиться лучшего финансового результата за свой второй срок, но также превзошел достижения Хосепа Марии Бартомеу.