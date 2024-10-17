Известный коуч назвал игрока, который удачно дебютировал за сборную Украины

Экс-тренер «Зари» и «Днепра-1» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport высказался о дебюте Ивана Калюжного за сборную Украины в Лиге наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

– Сейчас все говорят об Иване Калюжном. Вы что скажете о его игре?

– Видно, что парень вышел играть за сборную Украины на очень больших эмоциях. В поединке с грузинами он вышел на поле и отработал очень прилично. Калюжный выполнил очень много физической работы. В отборах Иван хорошо сыграл. Можно сказать, что у Калюжного дебют за сборную удался.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о дебютанте национальной сборной Украины – полузащитнике Иване Калюжном.