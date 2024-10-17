Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный коуч назвал игрока, который удачно дебютировал за сборную Украины
Лига наций
17 октября 2024, 21:55 | Обновлено 17 октября 2024, 22:00
671
0

Известный коуч назвал игрока, который удачно дебютировал за сборную Украины

Александр Грицай выделил Ивана Калюжного

17 октября 2024, 21:55 | Обновлено 17 октября 2024, 22:00
671
0
Известный коуч назвал игрока, который удачно дебютировал за сборную Украины
УАФ. Иван Калюжный

Экс-тренер «Зари» и «Днепра-1» Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport высказался о дебюте Ивана Калюжного за сборную Украины в Лиге наций с Грузией (1:0) и Чехией (1:1).

Сейчас все говорят об Иване Калюжном. Вы что скажете о его игре?

– Видно, что парень вышел играть за сборную Украины на очень больших эмоциях. В поединке с грузинами он вышел на поле и отработал очень прилично. Калюжный выполнил очень много физической работы. В отборах Иван хорошо сыграл. Можно сказать, что у Калюжного дебют за сборную удался.

Ранее бывший нападающий киевского «Динамо» Максим Шацких высказался о дебютанте национальной сборной Украины – полузащитнике Иване Калюжном.

По теме:
Черноморец просматривает новичка из столичной команды 
Маркевич рассказал, какие игроки улучшат игру сборной Украины в ноябре
Боятся агрессии фанов? Рух выделил Карпатам на дерби 10 пропусков
Александр Грицай Иван Калюжный сборная Украины по футболу Лига наций инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
Футбол | 17 октября 2024, 11:04 1
ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»
ВАРАН: «Не следовало играть с Украиной. Я поставил на карту свою карьеру»

Именитый экс-защитник вспомнил матч против «сине-желтых» в 2014 году

Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 17 октября 2024, 00:01 1
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Жузеп Гвардиола

Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Футбол | 17.10.2024, 14:52
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Суперкомпьютер назвал победителя ЧМ-2026. Кто он? Какие шансы у Украины?
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Футбол | 17.10.2024, 20:07
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Хаби Алонсо может возглавить один из сильнейших клубов мира. И это не Реал
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Футбол | 17.10.2024, 08:00
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
Лига наций идет на паузу. Кто уже вышел из группы? Таблицы после 4 туров
16.10.2024, 06:23 6
Футбол
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
Майк Тайсон назвал современного «монстра» в боксе, которого не победить
17.10.2024, 07:40
Бокс
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
17.10.2024, 08:22
Бокс
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
16.10.2024, 20:59 9
Футбол
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
Мощная Румыния с Луческу снова выиграла в ЛН. 12 очков и первое место
15.10.2024, 23:47 6
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем