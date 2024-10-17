Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. По стопам Фигу, еще и бесплатно. Реал хочет переманить звезду Барселоны
Испания
17 октября 2024, 21:41 | Обновлено 17 октября 2024, 22:06
1300
0

По стопам Фигу, еще и бесплатно. Реал хочет переманить звезду Барселоны

Френки де Йонг может стать игроком «королевского клуба»

17 октября 2024, 21:41 | Обновлено 17 октября 2024, 22:06
1300
0
По стопам Фигу, еще и бесплатно. Реал хочет переманить звезду Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Лидер «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб.

У игрока сейчас действующий контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. «Барселона» вряд ли будет продлевать с игроком контракт из-за его большой зарплаты. Свободным агентом Де Йонга планирует подписать мадридский «Реал». Перес в восторге, что у него будет возможность переманить такого игрока бесплатно. На де Йонга также претендует «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг в этом сезоне из-за травмы сыграл лишь два матча. Голландец может повторить путь Луиша Фигу, который в 2000 году перешел из «Барсы» в «Реал» и стал ненавистником для фанатов «кулес».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставит де Йонга на трансфер.

По теме:
Легендарный испанский вратарь: «Лунин всегда дает гарантию и стабильность»
Такого не было с 2017 года. Президент Барселоны сделал важное заявление
Golden Boy Awards. Одноклубники Лунина и Трубина претендуют на награду
Барселона трансферы Луиш Фигу Реал Мадрид Френки де Йонг трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду
Футбол | 17 октября 2024, 20:20 1
Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду
Marca назвала самого выдающегося футболиста всех времен и вручила награду

Представители испанского издания прилетели в Майами, чтобы наградить Лионеля Месси

Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Футбол | 17 октября 2024, 00:01 1
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?
Определен лучший тренер на данный момент. Анчелотти – 2-й. Кто лидер?

Признание получил Жузеп Гвардиола

ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Футбол | 16.10.2024, 23:45
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
ФОТО. Жена Месси бросила вызов Криштиану Роналду
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Футбол | 17.10.2024, 08:00
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
Футбол | 17.10.2024, 20:05
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
ФОТО. Вот как выглядит девушка, ставшая причиной развода Кайла Уокера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54 1
Футбол
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
Экс-чемпион мира ответил на вопрос, кто лучше: Усик или братья Кличко
16.10.2024, 08:29 1
Бокс
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
Финиш на втором месте и выход на ЧЕ. Сборная Украины U-21 проиграла Сербии
15.10.2024, 23:28 37
Футбол
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
17.10.2024, 07:01 12
Футбол
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 4
Футбол
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
Усик не первый. Обновился рейтинг лучших боксеров мира
17.10.2024, 08:50 1
Бокс
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем