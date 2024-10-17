По стопам Фигу, еще и бесплатно. Реал хочет переманить звезду Барселоны

Лидер «Барселоны» Френки де Йонг может покинуть каталонский клуб.

У игрока сейчас действующий контракт с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. «Барселона» вряд ли будет продлевать с игроком контракт из-за его большой зарплаты. Свободным агентом Де Йонга планирует подписать мадридский «Реал». Перес в восторге, что у него будет возможность переманить такого игрока бесплатно. На де Йонга также претендует «Манчестер Юнайтед».

Де Йонг в этом сезоне из-за травмы сыграл лишь два матча. Голландец может повторить путь Луиша Фигу, который в 2000 году перешел из «Барсы» в «Реал» и стал ненавистником для фанатов «кулес».

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставит де Йонга на трансфер.