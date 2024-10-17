Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Вереса» Андрей Кожухарь, который в матче 9 тура УПЛ с «Зарей» повредил бедро и поэтому не смог помочь сборной Молдовы в октябрьских поединках Лиги наций, вчера уже вернулся в строй, но его участие в календарном противостоянии с «Черноморцем» в ближайшее воскресенье – под вопросом. Кстати, Кожухарь свой путь в большом футболе начинал именно с выступлений за одесскую команду мастеров.

На этой неделе уже тренируется в общей группе защитник Евгений Морозко, который имеет все шансы попасть в заявку в матче с «моряками».

Сейчас «Верес» имеет в активе девять очков и находится на 12 месте.

Ранее мы сообщали, что защитник «Вереса» Василий Гакман перенес операцию.