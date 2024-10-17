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Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 21:11 |
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Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем

Андрей Кожухарь рискует пропустить игру против родной команды

17 октября 2024, 21:11 |
200
0
Голкипер Вереса может не сыграть в матче с Черноморцем
НК Верес. Андрей Кожухарь

Как стало известно Sport.ua, вратарь «Вереса» Андрей Кожухарь, который в матче 9 тура УПЛ с «Зарей» повредил бедро и поэтому не смог помочь сборной Молдовы в октябрьских поединках Лиги наций, вчера уже вернулся в строй, но его участие в календарном противостоянии с «Черноморцем» в ближайшее воскресенье – под вопросом. Кстати, Кожухарь свой путь в большом футболе начинал именно с выступлений за одесскую команду мастеров.

На этой неделе уже тренируется в общей группе защитник Евгений Морозко, который имеет все шансы попасть в заявку в матче с «моряками».

Сейчас «Верес» имеет в активе девять очков и находится на 12 месте.

Ранее мы сообщали, что защитник «Вереса» Василий Гакман перенес операцию.

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Андрей Кожухарь Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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