«Он это может, но в будущем». Эксперт BBC поделилась мнением о Мудрике

Бывшая полузащитница сборной Англии, а сейчас эксперт BBC Фара Уильямс рассказала, как повлиял на украинского вингера Челси Михаила Мудрика новый главный тренер команды Энцо Мареска.

«Мареска положительно повлиял на всю команду. У него большая группа молодых игроков, которые испытывали большую неопределенность с тех пор, как подписали контракт. Мареску много критиковали в начале сезона за прямолинейность, но это могло бы помочь этим игрокам с точки зрения общения и понимания их положения.

Мареска тоже был терпеливым с Мудриком. Это, безусловно, талантливый игрок, это можно увидеть в его сильных качествах – скорости, работе на свободном пространстве и во владении мячом.

Однако, молодые игроки не всегда знают свои сильные стороны и используют их. Иногда они могут делать другие вещи, которые им не подходят, они слишком много берут на себя.

Принятие решений, являющихся важнейшей частью игры, недостаточно правильные – и это было проблемой Мудрика. Однако можно видеть, как все это сейчас медленно меняется, и это касается всей команды. Сейчас мы видим идентичность Челси, которую мы не видели уже некоторое время.

Мудрику будет трудно пробиться в эту команду, потому что я не думаю, что он действительно составит конкуренцию тем игрокам, которые сейчас находятся впереди него. Однако, проявив терпение под руководством Марески, он, безусловно, может улучшиться с непредсказуемого игрока, которого мы увидели сначала, и пробиться к стартовому составу в будущем», – сказала Уильямс.

Ранее бывший игрок «Челси» Флоран Малуда вынес вердикт Мудрику.