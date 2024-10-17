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  4. «Там не очень страстная публика». Лупашко высказался о львовском дерби
Украина. Премьер лига
17 октября 2024, 20:30 |
334
0

«Там не очень страстная публика». Лупашко высказался о львовском дерби

Поединок пройдет в ближайший понедельник

17 октября 2024, 20:30 |
334
0
«Там не очень страстная публика». Лупашко высказался о львовском дерби
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего львовского дерби с «Рухом».

«Я был на одной домашней игре «Руха». Скажу, что там не очень страстная публика. У них более семейный стадион, на который приходят друзья, родственники, знакомые, которые больше удовольствия, они всем довольны, но не имеет такой громкости, как на нашем стадионе», - сказал Лупашко в комментарии клубной пресс-службе.

Матч 10-го тура УПЛ «Рух» – «Карпаты» пройдет в понедельник, 21 октября, и начнется в 18:00.

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Рух - Карпаты Украинская Премьер-лига Владислав Лупашко Карпаты Львов Рух Львов чемпионат Украины по футболу
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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