«Там не очень страстная публика». Лупашко высказался о львовском дерби

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко поделился ожиданиями от предстоящего львовского дерби с «Рухом».

«Я был на одной домашней игре «Руха». Скажу, что там не очень страстная публика. У них более семейный стадион, на который приходят друзья, родственники, знакомые, которые больше удовольствия, они всем довольны, но не имеет такой громкости, как на нашем стадионе», - сказал Лупашко в комментарии клубной пресс-службе.

Матч 10-го тура УПЛ «Рух» – «Карпаты» пройдет в понедельник, 21 октября, и начнется в 18:00.