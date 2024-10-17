Опередил Кейна и Вирца. Кто лучший игрок Бундеслиги в сентябре?
Омар Мармуш получил знаковую награду
Форвард Айнтрахт Омар Мармуш признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в сентябре. Об этом пишет пресс-служба клуба.
Мармуш в прошлом месяце забил пять голов в трех матчах чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами. Египтянин – лидер бомбардирского рейтинга соревнований.
Следует отметить, что в голосовании Мармуш опередил Гарри Кейна (Бавария), Флориана Вирца (Байер), Максимилиана Миттельштедта (Штутгарт), Майкла Олисе (Бавария) и Винченцо Грифо (Фрайбург).
Ранее сообщалось, что Байер может продать Вирца своему прямому конкуренту.
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