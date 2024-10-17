Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Опередил Кейна и Вирца. Кто лучший игрок Бундеслиги в сентябре?
Германия
17 октября 2024, 19:05 | Обновлено 17 октября 2024, 19:11
265
0

Опередил Кейна и Вирца. Кто лучший игрок Бундеслиги в сентябре?

Омар Мармуш получил знаковую награду

17 октября 2024, 19:05 | Обновлено 17 октября 2024, 19:11
265
0
Опередил Кейна и Вирца. Кто лучший игрок Бундеслиги в сентябре?
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Форвард Айнтрахт Омар Мармуш признан лучшим игроком немецкой Бундеслиги в сентябре. Об этом пишет пресс-служба клуба.

Мармуш в прошлом месяце забил пять голов в трех матчах чемпионата, а также отметился двумя результативными передачами. Египтянин – лидер бомбардирского рейтинга соревнований.

Следует отметить, что в голосовании Мармуш опередил Гарри Кейна (Бавария), Флориана Вирца (Байер), Максимилиана Миттельштедта (Штутгарт), Майкла Олисе (Бавария) и Винченцо Грифо (Фрайбург).

Ранее сообщалось, что Байер может продать Вирца своему прямому конкуренту.

По теме:
Спортивный директор Байера четко высказался о возможном уходе Хаби Алонсо
В Байере не исключают, что продадут Вирца прямому конкуренту
Бавария сохранит солидные деньги из-за назначения Тухеля в сборную Англии
Бундеслига Гарри Кейн Флориан Вирц чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Айнтрахт
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Футбол | 17 октября 2024, 18:24 2
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс

«Сливочные» смогут бесплатно подписать футболиста только следующим летом

«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
Футбол | 17 октября 2024, 11:45 7
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины
«Не зря Тоттенхэм хочет подписать». Грицай – о лидере сборной Украины

Александр доволен игрой Ильи Забарного

Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Футбол | 17.10.2024, 07:01
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Бесплатный трансфер. Клуб Ла Лиги может подписать хавбека сборной Украины
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Бокс | 17.10.2024, 08:22
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Непобежденный супертяж назвал явного аутсайдера реванша Усик – Фьюри
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Футбол | 16.10.2024, 20:59
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Украина не будет в первой корзине. Рейтинг для жеребьевки отбора к ЧМ-2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
Хет-трик и два ассиста. Месси устроил яркое шоу в игре Аргентины с Боливией
16.10.2024, 05:19 3
Футбол
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
Игроки Баварии получили дорогие машины. Что выбрали Нойер, Кейн и другие?
16.10.2024, 14:54
Футбол
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
Дюбуа поднялся на третье место в рейтинге лучших супертяжей. Кто лидер?
15.10.2024, 22:24 2
Бокс
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
Новый футбольный гигант? Самый богатый человек в мире купил клуб
16.10.2024, 13:41 4
Футбол
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
Легендарный Холифилд назвал боксера, который мог убить любого на ринге
16.10.2024, 07:52
Бокс
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
«Войдет в Зал славы». Мейвезер назвал лучшего из всех своих соперников
16.10.2024, 10:19
Бокс
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
Удары в голову. Британский боксер решил завершить карьеру
16.10.2024, 18:10
Бокс
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
Назван лучший игрок в истории Серии А. Не Зидан, Марадона и Буффон
17.10.2024, 08:00 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем