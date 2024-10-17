Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение

В последние годы участились расистские оскорбления в адрес игроков, причем больше всего атаковали вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который в Испании получает оскорбления с трибун практически в каждом туре, а после каждого матча публично жаловался на нецивилизованное обращение с ним.

Из-за этого ФИФА ввела очень строгие меры, которые будут наказывать за любую расовую дискриминацию.

На 74-м Конгрессе в Бангкоке ФИФА в сотрудничестве со всеми национальными ассоциациями активирует программы и действия в каждой из пяти областей действий, поддерживающих глобальную позицию по борьбе с расизмом.

Конгресс ФИФА единогласно решил, что мировой футбол остановит, временно или навсегда приостановит матчи в случаях расизма, введя глобальный стандартный жест, с помощью которого игроки могут сообщать о расистских инцидентах, а судьи сигнализируют об обязательном выполнении процедуры, которая будет обязательной во всех случаях.

Шаг 1: Судья останавливает матч. Если вы подверглись расистскому насилию, используйте «антирасистский жест» (скрестив руки на груди), и судья остановит матч.

Шаг 2: Судья отправляет команды обратно в раздевалки. Если расистское поведение продолжится после возобновления матча, судья остановит игру и прикажет обеим командам вернуться в раздевалки.

Шаг 3: Судья останавливает матч. Если расистское поведение продолжится во время перерыва, матч будет приостановлен навсегда.