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17 октября 2024, 18:35 | Обновлено 17 октября 2024, 18:37
1684
4

Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение

ФИФА будет защитать футболистов от расистских оскорблений с трибун

17 октября 2024, 18:35 | Обновлено 17 октября 2024, 18:37
1684
4
Винисиус Жуниор изменил футбол. ФИФА приняла революционное решение
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В последние годы участились расистские оскорбления в адрес игроков, причем больше всего атаковали вингера «Реала» Винисиуса Жуниора, который в Испании получает оскорбления с трибун практически в каждом туре, а после каждого матча публично жаловался на нецивилизованное обращение с ним.

Из-за этого ФИФА ввела очень строгие меры, которые будут наказывать за любую расовую дискриминацию.

На 74-м Конгрессе в Бангкоке ФИФА в сотрудничестве со всеми национальными ассоциациями активирует программы и действия в каждой из пяти областей действий, поддерживающих глобальную позицию по борьбе с расизмом.

Конгресс ФИФА единогласно решил, что мировой футбол остановит, временно или навсегда приостановит матчи в случаях расизма, введя глобальный стандартный жест, с помощью которого игроки могут сообщать о расистских инцидентах, а судьи сигнализируют об обязательном выполнении процедуры, которая будет обязательной во всех случаях.

Шаг 1: Судья останавливает матч. Если вы подверглись расистскому насилию, используйте «антирасистский жест» (скрестив руки на груди), и судья остановит матч.

Шаг 2: Судья отправляет команды обратно в раздевалки. Если расистское поведение продолжится после возобновления матча, судья остановит игру и прикажет обеим командам вернуться в раздевалки.

Шаг 3: Судья останавливает матч. Если расистское поведение продолжится во время перерыва, матч будет приостановлен навсегда.

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конгресс ФИФА расизм Винисиус Жуниор Реал Мадрид
Павло Павленко
Павло Павленко Sport.ua
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Комментарии 4
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Istm
по суті фіфа засіяло величезне корупційне поле
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+3
D1927K
"після кожного матчу публічно скаржився на нецивілізоване поводження з ним."
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+2
pol-55
А як на рахунок расизму з боку "темних".
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0
AndiM
Вже й мавпу мавпою назвати не можна.
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-6
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