Фанат приговорен к 12 месяцам тюремного заключения за оскорбления Винисиуса

Суд города Пальма-де-Мальорка вынес обвинительный приговор в отношении болельщика, который со своего места на трибуне стадиона «Сон Мойкс» выкрикивал расистские оскорбления в адрес Винисиуса Жуниора во время матча между «Мальоркой» и «Реалом» 5 февраля 2023 года.

Обвиняемый был признан виновным в двух правонарушениях. Две недели спустя этот же фанат повторил подобные действия в отношении игрока «Вильярреала» Самуэля Чуквуезе.

Суд приговорил обвиняемого к двенадцати месяцам тюремного заключения, а также постановил запретить ему посещать футбольные стадионы в течение трех лет. Условное тюремное заключение было назначено при условии, что обвиняемый, который принес извинения и выразил свое раскаяние в письме Винисиусу Жуниору, примет участие в программе недискриминации.

За последние месяцы это уже третье уголовное наказание за расистские оскорбления, которые получали игроки «Реала». К примеру, несовершеннолетний, оскорбивший Орельена Тчуамени из-за его расовой принадлежности на стадионе «Сон Мойкс» во время матча «Мальорка» – «Реал» 13 апреля 2024 года, принес свои извинения и раскаялся в своем поведении, а также согласился провести социально-воспитательные мероприятия, предложенные ему прокуратурой по делам несовершеннолетних. В течение года ему будет запрещено посещать стадионы, на которых проводятся официальные соревнования, и он должен будет выплатить штраф, наложенный на него Государственной комиссией по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.