Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
«Сливочные» смогут бесплатно подписать футболиста только следующим летом
Мадридский «Реал» договорился о переходе Трента Александера-Арнольда. Об этом сообщает авторитетный журналист Рамон Альварес.
По сообщению источника, англичанин бесплатно перейдет к расположению «сливочных» летом 2025 года, когда завершится его нынешний контракт с «Ливерпулем».
Ожидается, что Реал попытается забрать Арнольда еще зимой, но сливочным будет трудно договориться с английским грантом.
Напомним, в этом сезоне Трент отдал два ассиста в девяти матчах за «Ливерпуль». Стоит отметить, что у «Реала» есть несколько альтернатив англичанину.
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