Мадридский «Реал» договорился о переходе Трента Александера-Арнольда. Об этом сообщает авторитетный журналист Рамон Альварес.

По сообщению источника, англичанин бесплатно перейдет к расположению «сливочных» летом 2025 года, когда завершится его нынешний контракт с «Ливерпулем».

Ожидается, что Реал попытается забрать Арнольда еще зимой, но сливочным будет трудно договориться с английским грантом.

Напомним, в этом сезоне Трент отдал два ассиста в девяти матчах за «Ливерпуль». Стоит отметить, что у «Реала» есть несколько альтернатив англичанину.