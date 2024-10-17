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  4. Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Испания
17 октября 2024, 18:24 |
1405
2

Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс

«Сливочные» смогут бесплатно подписать футболиста только следующим летом

17 октября 2024, 18:24 |
1405
2
Реал бесплатно заберет звезду Ливерпуля, но есть нюанс
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

Мадридский «Реал» договорился о переходе Трента Александера-Арнольда. Об этом сообщает авторитетный журналист Рамон Альварес.

По сообщению источника, англичанин бесплатно перейдет к расположению «сливочных» летом 2025 года, когда завершится его нынешний контракт с «Ливерпулем».

Ожидается, что Реал попытается забрать Арнольда еще зимой, но сливочным будет трудно договориться с английским грантом.

Напомним, в этом сезоне Трент отдал два ассиста в девяти матчах за «Ливерпуль». Стоит отметить, что у «Реала» есть несколько альтернатив англичанину.

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Трент Александер-Арнольд Ливерпуль Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Олег Вахоцкий Источник
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Saar
"Англійським гранТом"🤣🤣🤣 хоча б слова перевіряйте
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0
Gargantua81
вроде и на много богаче УПЛ чем ла лига, но Реал регулярно обдирает их выхватывая главных звезд
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-1
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