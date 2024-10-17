ПСЖ намерен предложить Энрике новый контракт
У испанского специалиста старое соглашение рассчитано до лета 2025-го года
Испанский наставник Луис Энрике в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ. Как сообщает издание RMCsport, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.
Энрике стал главным тренером французского клуба в 2023 году, подписав с клубом двухлетний контракт.
Испанский специалист начинал свою тренерскую карьеру в дубле Барселоны. Затем тренировал «Рому» и «Сельту». В 2014 году начал работать с основой каталонского клуба.
В 2018 году стал тренером национальной сборной Испании, которой руководил до 2022 года.
🚨 Confirmation par @RMCsport : Luis Enrique va prolonger jusqu’en 2027 avec le Paris-Saint Germain ! ✍️❤️💙 https://t.co/DscYTvJ9Gs pic.twitter.com/a6SRidk3PN— Actu Foot (@ActuFoot_) October 17, 2024
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