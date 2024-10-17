ПСЖ намерен предложить Энрике новый контракт

Испанский наставник Луис Энрике в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ. Как сообщает издание RMCsport, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Энрике стал главным тренером французского клуба в 2023 году, подписав с клубом двухлетний контракт.

Испанский специалист начинал свою тренерскую карьеру в дубле Барселоны. Затем тренировал «Рому» и «Сельту». В 2014 году начал работать с основой каталонского клуба.

В 2018 году стал тренером национальной сборной Испании, которой руководил до 2022 года.