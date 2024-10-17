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Франция
17 октября 2024, 17:01 | Обновлено 17 октября 2024, 17:18
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0

ПСЖ намерен предложить Энрике новый контракт

У испанского специалиста старое соглашение рассчитано до лета 2025-го года

17 октября 2024, 17:01 | Обновлено 17 октября 2024, 17:18
120
0
ПСЖ намерен предложить Энрике новый контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Испанский наставник Луис Энрике в ближайшее время продлит контракт с ПСЖ. Как сообщает издание RMCsport, новое соглашение будет рассчитано до 2027 года.

Энрике стал главным тренером французского клуба в 2023 году, подписав с клубом двухлетний контракт.

Испанский специалист начинал свою тренерскую карьеру в дубле Барселоны. Затем тренировал «Рому» и «Сельту». В 2014 году начал работать с основой каталонского клуба.

В 2018 году стал тренером национальной сборной Испании, которой руководил до 2022 года.

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ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) тренеры продление контракта
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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