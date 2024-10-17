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Испания
17 октября 2024, 16:33 | Обновлено 17 октября 2024, 16:34
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ФОТО. Мбаппе получил награду в Реале на фоне сексуального скандала

Килиана признали лучшим футболистом «сливочных» в сентябре

17 октября 2024, 16:33 | Обновлено 17 октября 2024, 16:34
430
0
ФОТО. Мбаппе получил награду в Реале на фоне сексуального скандала
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Звездный француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком мадридского «Реала» в сентябре. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Килиан поделился эмоциями от признания, поблагодарив фанатов и партнеров по команде:

«Я рад и благодарен болельщикам «Реала», мне приятно быть игроком луны. Самое важное – выигрывать игры в течение этого месяца, и, надеюсь, я смогу снова выиграть эту награду.

У нас впереди три очень важные игры, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы, надеюсь, что мы сможем хорошо выступить для всех болельщиков», – заявил Мбаппе.

Стоит отметить, что в сентябре Мбаппе сыграл во всех пяти матчах «сливочных», в каждом из которых отличался результативным действием.

Напомним, сейчас Килиан является фигурантом дела об изнасиловании. Французу грозит реальный срок.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Реал Мадрид
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