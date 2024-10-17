ФОТО. Мбаппе получил награду в Реале на фоне сексуального скандала

Звездный француз Килиан Мбаппе признан лучшим игроком мадридского «Реала» в сентябре. Об этом пишет клубная пресс-служба.

Килиан поделился эмоциями от признания, поблагодарив фанатов и партнеров по команде:

«Я рад и благодарен болельщикам «Реала», мне приятно быть игроком луны. Самое важное – выигрывать игры в течение этого месяца, и, надеюсь, я смогу снова выиграть эту награду.

У нас впереди три очень важные игры, и мы хотим их выиграть. Команда и я готовы, надеюсь, что мы сможем хорошо выступить для всех болельщиков», – заявил Мбаппе.

Стоит отметить, что в сентябре Мбаппе сыграл во всех пяти матчах «сливочных», в каждом из которых отличался результативным действием.

Напомним, сейчас Килиан является фигурантом дела об изнасиловании. Французу грозит реальный срок.