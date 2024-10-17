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17 октября 2024, 16:15 |
1018
0

ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов

Легендарный футболист находит время и на Джуниора

17 октября 2024, 16:15 |
1018
0
ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
The Sun. Криштиану Роналду следит за тренировкой сына

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пришёл на тренировку своего сына – Криштиану–младшего.

Джуниор играет в академии «Аль-Насра» в возрастной категории U-17, он также хочет стать профессиональным футболистом.

Их общая мечта – сыграть вместе на футбольном поле в составе «Аль-Насра».

Криштиану пристально следит за футбольным развитием сына, являясь ему наставником и дополнительным тренером.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На прошлой неделе в мировых медиа завирусился эпизод из жизни отца и сына, когда Роналду заставил идти Джуниора на тренировку, когда 14-летний парень пребывал не в лучшем расположении духа.

Футбольные фанаты впечатлены вниманием отца к успехам сына на футбольном поле и вот что они писали в соцсетях:

«Представьте, что за вашей игрой наблюдает лучший футболист всех времен»

«С Криштиану выйдет хороший тренер»

«Отец и легенда»

«Какой отец, такой и сын»

«Я бы выдал перформанс на 12/10 в тот день, играя за любую из команд»

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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