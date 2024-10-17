ФОТО. Криштиану Роналду пришел на тренировку сына и впечатлил фанов
Легендарный футболист находит время и на Джуниора
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду пришёл на тренировку своего сына – Криштиану–младшего.
Джуниор играет в академии «Аль-Насра» в возрастной категории U-17, он также хочет стать профессиональным футболистом.
Их общая мечта – сыграть вместе на футбольном поле в составе «Аль-Насра».
Криштиану пристально следит за футбольным развитием сына, являясь ему наставником и дополнительным тренером.
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На прошлой неделе в мировых медиа завирусился эпизод из жизни отца и сына, когда Роналду заставил идти Джуниора на тренировку, когда 14-летний парень пребывал не в лучшем расположении духа.
Футбольные фанаты впечатлены вниманием отца к успехам сына на футбольном поле и вот что они писали в соцсетях:
«Представьте, что за вашей игрой наблюдает лучший футболист всех времен»
«С Криштиану выйдет хороший тренер»
«Отец и легенда»
«Какой отец, такой и сын»
«Я бы выдал перформанс на 12/10 в тот день, играя за любую из команд»
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