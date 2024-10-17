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17 октября 2024, 15:51 |
1748
1

ВИДЕО. «100%! Мбаппе подозреваемый!» – новые шокируючие детали дела

Стали известны новые подробности скандального дела

17 октября 2024, 15:51 |
1748
1
ВИДЕО. «100%! Мбаппе подозреваемый!» – новые шокируючие детали дела
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Журналистка шведской газеты «Expressen» Катрин Кранц поделилась информацией, которая известна на данный момент по «делу Килиана Мбаппе» о возможном изнасиловании в стокгольмском отеле «Bank»:

«100%, могу подтвердить, что Килиан Мбаппе подозреваемый в этом деле.

Мы знаем, что Мбаппе и эта девушка не были знакомы ранее. Футболист был в ночном клубе два дня подряд.

Вероятное изнасилование состоялось именно в том отеле, в котором проживал Мбаппе.

Полиция изъяла у заявителя вещественные доказательства: одежду», – рассказала журналистка в эфире радио RTL.

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Форвард «Реала» и сборной Франции отрицает свою виновность, а с полной картиной случившегося вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Ну и публикуем запись разговора журналистов:

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Килиан Мбаппе фото lifestyle Реал Мадрид сборная Франции по футболу
Артем Діхтяренко
Артем Діхтяренко Источник
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zzg77
У этих сук надо брать расписку!
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