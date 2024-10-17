ВИДЕО. «100%! Мбаппе подозреваемый!» – новые шокируючие детали дела
Стали известны новые подробности скандального дела
Журналистка шведской газеты «Expressen» Катрин Кранц поделилась информацией, которая известна на данный момент по «делу Килиана Мбаппе» о возможном изнасиловании в стокгольмском отеле «Bank»:
«100%, могу подтвердить, что Килиан Мбаппе подозреваемый в этом деле.
Мы знаем, что Мбаппе и эта девушка не были знакомы ранее. Футболист был в ночном клубе два дня подряд.
Вероятное изнасилование состоялось именно в том отеле, в котором проживал Мбаппе.
Полиция изъяла у заявителя вещественные доказательства: одежду», – рассказала журналистка в эфире радио RTL.
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Форвард «Реала» и сборной Франции отрицает свою виновность, а с полной картиной случившегося вы можете ознакомиться по этой ссылке.
Ну и публикуем запись разговора журналистов:
Affaire Mbappé : "Nous sommes sûr à 100% que c'est le suspect, sans l'ombre d'un doute"— RTL France (@RTLFrance) October 15, 2024
Katrin Kranz, journaliste d’investigation au tabloïd suédois l’@Expressen, au micro de @thprouteau dans #RTLSoir pic.twitter.com/Mxj4QDtiQQ
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