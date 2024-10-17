Полузащитник «молодежки» рискует не сыграть в львовском дерби

Как стало известно Sport.ua, стопер «Руха» Роман Дидык, который не избежал сотрясения мозга в поединке 9-го тура УПЛ с «Александрией» и поэтому не помог молодежной сборной Украины в октябрьских поединках отбора на Евро-2025 с англичанами и сербами, уже вернулся в строй и сможет сыграть в дерби с «Карпатами» 21 октября.

Также уже тренируется в общей группе опорный полузащитник Марко Сапуга. Однако он будет в боевой готовности в лучшем случае к кубковому противостоянию с «Карпатами», которое запланировано на 30 октября.

А вот участие в поединке с «зелено-белыми» атакующего полузащитника Ильи Квасницы под вопросом. В матче с сербами он был заменен из-за повреждения и еще не известно, успеет ли восстановиться.

Также до сих пор отсутствует в расположении «Руха» еще один игрок середины поля – Фредди Плюмен, который выступал за сборную Гваделупы в Лиге наций КОНКАКАФ.

Сейчас «Рух» занимает 5 место в УПЛ, набрав 13 очков.

Ранее мы сообщали, что бывшие и некоторые нынешние украинские арбитры удивлены тем, как эксперт арбитража УАФ Никола Риццоли оценил момент с пенальти в ворота хозяев в матче «Александрия» – «Рух».