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Сборная УКРАИНЫ
17 октября 2024, 13:25 | Обновлено 17 октября 2024, 13:51
740
1

Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его отравили водкой с клофелином

Неприятная история случилась с Дмитрием Парфеновым

17 октября 2024, 13:25 | Обновлено 17 октября 2024, 13:51
740
1
Экс-игрок сборной Украины рассказал, как его отравили водкой с клофелином
ФК Актобе. Дмитрий Парфенов

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Парфенов, который начинал профессиональную карьеру в «Черноморце», рассказал, как в 1995 году в родной Одессе на него напали бандиты, которые отняли у него машину, а его самого напоили водкой с клофелином и выбросили за городом.

«Это 90‑тые годы… Такое время было. Приехали люди из другой страны, из Приднестровья. Наверное, приехали сделать свое дело, правильно? Им вообще без разницы, они что, знают людей? Конечно, в городе все знали мою машину. И никто никогда в жизни не посмел бы что‑то сделать со мной».

«А тут садишься в машину – залетают один и второй. Ты же явно не можешь выскочить быстро из машины. И нож подставляют. Я им еще говорю: «Ребята, не по адресу». В городе же мы всех знали и нас знали. Но не они. Им нужно было, чтобы я отключился. Заехали во двор сначала, заставили выпить бутылку с клофелином и водкой. Напоили меня, а потом выбросили за городом на обочине. Хотели, чтобы я побольше в отключке был, чтобы покинуть область».

«Обстоятельства складывались так, что непонятно, как может все закончиться. Жив – и хорошо. Потом эту банду поймали. У них там 9 или 11 подобных случаев, когда они приезжали в залетный город. Причем люди, которые занимались угонами непосредственно в Одессе, были хорошо нам знакомы. Они с родителями и начальником ГАИ области находились у нас дома, когда я пришел. Сидели и говорили: «Это не наши. Мы знаем машину Дмитрия». То есть в Одессе невозможно было представить, чтобы что‑то произошло, если тебя знают. Все криминальные авторитеты знали друг друга и нас. А футболистов вообще любили всегда. Такое время было», – рассказал Парфенов российской прессе.

Также Парфенов вспомнил, почему в свое время решил перейти из «Черноморца» в московский «Спартак», а не в киевское «Динамо». Причины оказались более чем резонансными

Известно, что у Парфенова есть также российское гражданство и он постоянно проживает в этой стране, где с переменным успехом пытается заниматься тренерской деятельностью. За почти уже три года с момента полномасштабного вторжения российских оккупационных войск на территорию Украины Парфенов не высказал ничего в поддержку страны, в которой родился и вырос и родного для него города Одессы, который регулярно терроризируют бомбежками россияне.

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Дмитрий Парфенов Черноморец Одесса сборная Украины по футболу алкоголь криминал выбор редакции
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Chystyi_stavok
Мало отруїли зрадника.
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