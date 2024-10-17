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  4. Юрий МОРОЗ: «Работы хватает. Не хочется забегать вперед»
Чемпионат Европы
17 октября 2024, 12:23 |
175
0

Юрий МОРОЗ: «Работы хватает. Не хочется забегать вперед»

Главный тренер сборной Украины U-17 поделился впечатлениями от октябрьских матчей

17 октября 2024, 12:23 |
175
0
Юрий МОРОЗ: «Работы хватает. Не хочется забегать вперед»
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз поделился впечатлениями от октябрьских матчей юношеской команды.

– Юрий, задача выхода в следующий раунд Евро выполнена. Но обидно, что потеряли первое место?

– Бесспорно. Меня приятно удивил настрой команды на игру с бельгийцами, несмотря на то, что цель уже была достигнута. Да, нас устраивала ничья, но если бы ребята были немного ловчее в атаках и контратаках, то результат мог бы быть совсем другим. Хорошо сыграли вратари обеих команд. По моему мнению, ничья была бы наиболее закономерным результатом.

– По итогам всего турнира что вам больше всего понравилось в действиях ваших подопечных?

– Прежде всего характер. Объясню почему: проигрывая в дебюте поединка команде Косова – 0:2, ребята продемонстрировали все свои лучшие качества, не только переломив ход встречи, но и показав содержательный футбол. Не могу не отметить характер команды и в поединке с Казахстаном. Игра была сложная. Соперник хорошо оборонялся, неплохо убегал в контратаки, казахстанцы создавали нам много проблем. Однако терпение и желание помогли сборной Украины достичь максимального результата. Но опять же, совсем немного у нас не получилось в матче с бельгийцами. Тем не менее, наша команда заслуживает наилучшей похвалы. Ребята молодцы. И здесь я в который раз хотел бы поблагодарить тренерские штабы клубов, которые готовят футболистов для сборной. А уже в самой сборной мы стараемся достичь максимума из того, что ребята получили в своих командах.

– Вы упомянули об игре с Косово. Первый матч на турнире, 12-я минута, и мы проигрываем – 0:2. Вы были шокированы?

– А как вы считаете? Мы сами себе забили эти два мяча. И здесь именно тот случай, когда сами ребята поняли, что опускать руки нельзя. Сейчас все команды примерно равны, кому-то помогает везение, у кого-то скамейка запасных немного лучше, может, чуть больше талантливых исполнителей, и вот из таких нюансов порой и складывается результат. Сегодня все стараются играть в футбол, но если нет надежности в обороне, то результата достичь намного сложнее. В игре с Косово территориальное преимущество было на нашей стороне, просто надо было все правильно сделать у чужих ворот. И это у сборной Украины получилось. Поэтому и уверенность в своих силах осталась до конца турнира.

– Большинство мячей сборная Украины забила после перерыва. О чем это говорит?

– О хорошем физическом состоянии. И тут опять большая заслуга успеха в работе клубных тренеров. А наша задача – объединить команду в одно целое, дать определенное направление, структуру игры и мотивировать коллектив.

– У наставников всегда найдутся претензии к своим подопечным. Над чем еще надо работать?

– Работы хватает. Сами по себе игроки у нас классные, но после последнего матча квалификационного раунда я сказал подопечным, что если вы хотите достичь каких-то высот в футболе, никогда нельзя останавливаться на достигнутом. Каждый день нужно работать на максимуме, как в клубе, так и в сборной.

– В декабре состоится жеребьевка второго раунда. Пока неизвестно, в какой корзине будет сборная Украины. Для юношеского футбола это имеет большое значение?

– Здесь очень важен момент психологии. Когда в первом раунде попадаются сильные соперники, и ты много не пропускаешь, это хороший знак. В юношеском футболе очень много нюансов. Все должно сложиться в определенном месте и в определенное время. Я, честно говоря, очень много ожидал от Бельгии. Да, это добротная команда, но с ней можно играть на равных и побеждать. Соперника надо уважать, но при этом оставаться самим собой.

– Как команда будет готовиться к матчам следующего этапа, который состоится весной?

– Не хочется забегать наперед, пока могу сказать лишь то, что в ноябре, во время дат УЕФА, планируется проведение двух контрольных поединков со сборной Хорватии. А дальше будет обсуждение планов на следующий год...

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Дмитро Вербинський Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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