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17 октября 2024, 12:00 |
121
0

Поль Погба танцевал после поражений? Француз ответил Уэйну Руни

Вспыхнул скандал между бывшими игроками Манчестер Юнайтед

17 октября 2024, 12:00 |
121
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Поль Погба танцевал после поражений? Француз ответил Уэйну Руни
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Поль Погба ответил на обвинения Уэйна Руни – ранее англичанин заявил, что француз танцевал и веселился в раздевалке после поражений «МЮ». Погба выложил свою версию событий:

«Я хочу все объяснить. Руни сказал, что я с Джесси Лингардом танцевал в раздевалке после поражений. Тебе нужен свидетель, чтобы это подтвердить. Если кто-то скажет, что слова Руни правда – я приму это.

Но дело в том, что это неправда. Лингард никогда об этом не говорил. И я никогда этого не делал, потому, что уважаю клуб. Сидит Руни, легенда команды, и не может это подтвердить. Как считаете, это может быть правдой?», – ответил критикам Погба.

Ранее Поль Погба заявил, что хочет остаться в Ювентусе и готов отказаться от денег.

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Поль Погба Уэйн Руни
Микола Титюк Источник: Metro
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