Поль Погба танцевал после поражений? Француз ответил Уэйну Руни

Поль Погба ответил на обвинения Уэйна Руни – ранее англичанин заявил, что француз танцевал и веселился в раздевалке после поражений «МЮ». Погба выложил свою версию событий:

«Я хочу все объяснить. Руни сказал, что я с Джесси Лингардом танцевал в раздевалке после поражений. Тебе нужен свидетель, чтобы это подтвердить. Если кто-то скажет, что слова Руни правда – я приму это.

Но дело в том, что это неправда. Лингард никогда об этом не говорил. И я никогда этого не делал, потому, что уважаю клуб. Сидит Руни, легенда команды, и не может это подтвердить. Как считаете, это может быть правдой?», – ответил критикам Погба.

Ранее Поль Погба заявил, что хочет остаться в Ювентусе и готов отказаться от денег.