Французский футболист готов отказаться от денег ради Ювентуса

Французский футболист Поль Погба намерен остаться в «Ювентусе» после своей дисквалификации, даже если ему придется отказаться от части денег:

«Я готов отказаться от денег, чтобы иметь возможность играть за «Ювентус». Я хочу вернуться с этим клубом. Реальность такова, что я готовлюсь играть за этот клуб.

Это будет новый Погба, голодный, сильный и умный. Я просто хочу играть в футбол», – уверен Поль.

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию футболиста с 4 лет до 18 месяцев и теперь Погба может вернуться на поле уже 11 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Поль Погба заинтересовал американский Лос-Анджелес.