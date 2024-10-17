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Италия
17 октября 2024, 07:15 |
205
0

Французский футболист готов отказаться от денег ради Ювентуса

Поль Погба прокомментировал свое будущее после дисквалификации

17 октября 2024, 07:15 |
205
0
Французский футболист готов отказаться от денег ради Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Французский футболист Поль Погба намерен остаться в «Ювентусе» после своей дисквалификации, даже если ему придется отказаться от части денег:

«Я готов отказаться от денег, чтобы иметь возможность играть за «Ювентус». Я хочу вернуться с этим клубом. Реальность такова, что я готовлюсь играть за этот клуб.

Это будет новый Погба, голодный, сильный и умный. Я просто хочу играть в футбол», – уверен Поль.

Спортивный арбитражный суд сократил дисквалификацию футболиста с 4 лет до 18 месяцев и теперь Погба может вернуться на поле уже 11 марта 2025 года.

Ранее сообщалось, что Поль Погба заинтересовал американский Лос-Анджелес.

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Поль Погба Ювентус
Микола Титюк Источник: France24
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