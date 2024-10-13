У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из Европы

Американский «Лос-Анджелес» интересуется французским полузащитником туринского «Ювентуса» Полем Погба, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 31-летний футболист покинет свой нынешний клуб, несмотря на то, что его дисквалификация закончится в январе, а с марта он уже сможет участвовать в официальных матчах.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Поля Погба может подписать «Барселона».