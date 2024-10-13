Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из Европы
Италия
13 октября 2024, 14:17 |
255
0

У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из Европы

Французским полузащитником интересуется «Лос-Анджелес»

13 октября 2024, 14:17 |
255
0
У Погба возник неожиданный вариант продолжения карьеры. Клуб не из Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Американский «Лос-Анджелес» интересуется французским полузащитником туринского «Ювентуса» Полем Погба, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

По информации источника, 31-летний футболист покинет свой нынешний клуб, несмотря на то, что его дисквалификация закончится в январе, а с марта он уже сможет участвовать в официальных матчах.

С момента возвращения в «Ювентус» летом 2022 года Поль Погба из-за травм и допинг-скандала провел лишь 12 матчей на клубном уровне, отметившись 1 голевой передачей.

Ранее сообщалось, что Поля Погба может подписать «Барселона».

По теме:
Барселона мечтает подписать звездного вингера. Летом он будет бесплатным
Назван лучший трансфер АПЛ лета-2024. Игрок – одноклубник Мудрика
Перес озадачен. Один из лучших защитников мира отказал Реалу
Лос-Анджелес (MLS) Поль Погба Ювентус трансферы трансферы Серии A свободный агент Major League Soccer (MLS) Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 13 октября 2024, 12:39 0
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Финляндия – Англия. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25

Поединок состоится 13 октября в 19:00 по Киеву

ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
Бокс | 12 октября 2024, 19:28 10
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф
ФОТО. Треш дня. Аль-Шейх пригласил на большой вечер бокса террориста из рф

На бой за титул абсолютного чемпиона мира пригласили кадырова 

«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
Бокс | 13.10.2024, 07:55
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
«Он машина, без жира!» Браун назвал результат реванша Усик – Фьюри
Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
Теннис | 13.10.2024, 13:01
Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
Марченко проиграл девятый матч подряд. Илья вылетел из турнира в Казахстане
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Футбол | 12.10.2024, 14:26
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
«Он заставил их замолчать». Довбик попал на обложку римского издания
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
Не шоу, а треш. Бивол и Бетербиев определили абсолютного чемпиона мира
13.10.2024, 01:50 102
Бокс
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
ВИДЕО. Хавбек сборной опозорился на вопросе о независимости Украины
11.10.2024, 12:51 19
Футбол
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
Экс-арбитр ФИФА оценил незасчитанный гол в матче Украина – Грузия
12.10.2024, 12:48 1
Футбол
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
Мы снова едем на Евро. Что нужно знать об успехе молодежной сборной Украины
11.10.2024, 12:20 13
Футбол
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
Таблицы Евро-2025 U-21. Кто вместе с Украиной вышел в финальный раунд?
12.10.2024, 09:15 2
Футбол
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
ФОТО. Матч сборной Украины в Лиге наций против Грузии был прерван
11.10.2024, 22:19
Футбол
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
Украина – Грузия – 1:0. Супергол Мудрика и первая победа в ЛН! Видеообзор
12.10.2024, 00:26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем