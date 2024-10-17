Менее чем за час. Лидер мужского тенниса Украины попрощался с Шэньчжэнем

Первый номер мужского тенниса Украины Вадим Урсу (№305 АТР) на челленджере в Шэньчжэне (Китай) не смог пробиться в полуфинал парного разряда.

В дуэте с Григорием Ломакиным из Казахстана украинец потерпел поражение от пары Рей Хо (Тайвань) / Джошуа Перис (Великобритания) в двух сетах за 55 минут игрового времени.

АТР челленджер Шэньчжэнь. Пары. 1/4 финала

Григория Ломакин (Казахстан) / Вадим Урсу (Украина) – Рей Хо (Тайвань) / Джошуа Перис (Великобритания) – 3:6, 2:6

Напомним, в 1/8 финала турнира Урсу и Ломакин прошли дуэт японцев Томихиро Масабаяси / Рюка Мацуду, победив в трех партиях.