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ATP
17 октября 2024, 11:14 | Обновлено 17 октября 2024, 11:21
77
0

Менее чем за час. Лидер мужского тенниса Украины попрощался с Шэньчжэнем

Вадим Урсу завершил выступления в парном разряде китайского челленджера

17 октября 2024, 11:14 | Обновлено 17 октября 2024, 11:21
77
0
Менее чем за час. Лидер мужского тенниса Украины попрощался с Шэньчжэнем
Instagram. Вадим Урсу

Первый номер мужского тенниса Украины Вадим Урсу (№305 АТР) на челленджере в Шэньчжэне (Китай) не смог пробиться в полуфинал парного разряда.

В дуэте с Григорием Ломакиным из Казахстана украинец потерпел поражение от пары Рей Хо (Тайвань) / Джошуа Перис (Великобритания) в двух сетах за 55 минут игрового времени.

АТР челленджер Шэньчжэнь. Пары. 1/4 финала

Григория Ломакин (Казахстан) / Вадим Урсу (Украина) – Рей Хо (Тайвань) / Джошуа Перис (Великобритания) – 3:6, 2:6

Напомним, в 1/8 финала турнира Урсу и Ломакин прошли дуэт японцев Томихиро Масабаяси / Рюка Мацуду, победив в трех партиях.

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Григорий Ломакин Вадим Урсу ATP Шэньчжэнь
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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