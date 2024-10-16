Урсу пробился в четвертьфинал парного челленджера в Китае

Украинский теннисист Вадим Урсу вместе с казахом Григорием Ломакиным победили в первом круге турнира серии челленджер в Шэньчжэне пару из Японии: Томихиро Масабаяси и Рюка Мацуду со счетом 6:3, 3:6, 10:7.

Сначала тандем Урсу и Ломакин выиграл первый сет 6:3, а затем с таким же счетом проиграл второй. В решающем сете украинцы праздновали победу 10:7.

Поединок проходил на хардовом корте и длился один час одиннадцать минут.

В четвертьфинале украинец с казахом встретятся с парой: Юго Бланше (Франция) и Билли Харрис (Великобритания).

🏆 ATP Challenger Tour. 🇨🇳 Шэньчжэнь (Китай). Парный разряд. Хард. 1/8 финала

🇺🇦 Вадим Урсу (Украина)/🇰🇿Георгій Ломакин (Казахстан) - 🇯🇵Томіхіро Масабаяси (Япония)/ 🇯🇵Рюка Мацуду (Япония) - 6:3, 3:6, 10:7