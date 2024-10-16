Урсу пробился в четвертьфинал парного челленджера в Китае
Украинский теннисист выступает в паре с казахским спортсменом Ломакиным
Украинский теннисист Вадим Урсу вместе с казахом Григорием Ломакиным победили в первом круге турнира серии челленджер в Шэньчжэне пару из Японии: Томихиро Масабаяси и Рюка Мацуду со счетом 6:3, 3:6, 10:7.
Сначала тандем Урсу и Ломакин выиграл первый сет 6:3, а затем с таким же счетом проиграл второй. В решающем сете украинцы праздновали победу 10:7.
Поединок проходил на хардовом корте и длился один час одиннадцать минут.
В четвертьфинале украинец с казахом встретятся с парой: Юго Бланше (Франция) и Билли Харрис (Великобритания).
🏆 ATP Challenger Tour. 🇨🇳 Шэньчжэнь (Китай). Парный разряд. Хард. 1/8 финала
🇺🇦 Вадим Урсу (Украина)/🇰🇿Георгій Ломакин (Казахстан) - 🇯🇵Томіхіро Масабаяси (Япония)/ 🇯🇵Рюка Мацуду (Япония) - 6:3, 3:6, 10:7
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