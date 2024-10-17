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  4. Рио ФЕРДИНАНД: «Клопп не возглавил бы Англию из-за любви к Ливерпулю»
Англия
17 октября 2024, 10:40 |
60
0

Рио ФЕРДИНАНД: «Клопп не возглавил бы Англию из-за любви к Ливерпулю»

Бывший футболист считает, что Юрген Клопп не стал бы тренером сборной

17 октября 2024, 10:40 |
60
0
Рио ФЕРДИНАНД: «Клопп не возглавил бы Англию из-за любви к Ливерпулю»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что Юрген Клопп слишком любит «Ливерпуль» и поэтому не согласился возглавить сборную Англии:

«Я думаю, что Клопп не хотел бы говорить о своем назначении с болельщиками «Ливерпуля». За все эти годы у них сложились отличные отношения. Он ушел из клуба и сказал, что устал. Его бы не поняли, если бы он сразу после этого вернулся на роль главного тренера», – уверен Фердинанд.

Юрген Клопп занял пост глобального менеджера футбола в системе Ред Булл. В контракте тренера прописано, что он сможет уйти с этой должности, если у Клоппа появиться возможность возглавить сборную Германии.

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Микола Титюк Источник: Liverpool.com
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